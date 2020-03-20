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    Главная / Торги / поставка печатной продукции для 4 РОО по формам заказчика

    поставка печатной продукции для 4 РОО по формам заказчика

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.03.2020 14:3020.03.2020 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 131964Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    131964

    Наименование закупки

    поставка печатной продукции для 4 РОО по формам заказчика

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.03.2020 13:37

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал ПАО "Газпром" "Главное управление охраны ПАО "Газпром" в г. Санкт-Петербурге
    Все закупки и тендеры Главное управление охраны ПАО "Газпром"

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А

    Контактный телефон

    +7 812 613-38-10

    Факс

    +7 812 613-39-06

    Адрес электронной почты

    office@nw.grd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Вологодская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка печатной продукции для 4 РОО по формам заказчика

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.03.2020 14:30 GMT +320.03.2020 14:3020.03.2020 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 131964Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка печатной продукции для 4 РОО по формам заказчика

    Начальная цена

    57 968,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Вологодская область, г. Вологда, ул. Мира, дом 36Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по настоящему Договору производится Покупателем по факту поставки Продукции в полном объеме в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами товарной накладной (Форма Торг-12) или УПД, при условии выставления Поставщиком счета

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Главное управление охраны ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Главное управление охраны ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А

    Наименование заказчика

    Главное управление охраны ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Главное управление охраны ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А

    Наименование заказчика

    Главное управление охраны ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Главное управление охраны ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А

    Наименование заказчика

    Главное управление охраны ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Главное управление охраны ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Книга приёма-сдачи дежурства А4 бумага писчая"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Журнал проверок несения дежурства А4 бумага писчая 100ЛИСТ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Журнал инструктажа охранников, заступающих на дежурство А4 бумага писчая 100ЛИСТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 4"

    "Книга проверки наличия и технического состояния оружия, патронов А4 бумага писчая"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 5"

    "Книга выдачи и приёма оружия, патронов А4 бумага писчая"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 6"

    "Книга выдачи и приёма специальных средств А4 бумага писчая"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 7"

    "Журнал инструктажа охранников дежурной смены по мерам безопасности при обращении с оружием и специальными средствами А4 бумага писчая 100ЛИСТ"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 8"

    "Журнал рабочий А4 бумага писчая 100ЛИСТ"

    Кол-во: 47.000

    "Позиция 9"

    "Журнал бортовой А4 бумага писчая 100ЛИСТ"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 10"

    "Журнал рабочий А4 бумага писчая 100ЛИСТ"

    Кол-во: 21.000

    "Позиция 11"

    "Книга учёта посещений объекта и подключения (постановка и снятие) сигнализации КХО на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны при органах внутренних дел (ПЦН) А4 бумага писчая"

    Кол-во: 7.000

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