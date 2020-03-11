Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата по настоящему Договору производится Покупателем по факту поставки Продукции в полном объеме в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами товарной накладной (Форма Торг-12) или УПД, при условии выставления Поставщиком счета