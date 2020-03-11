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Наименование закупки
поставка бутилированной воды для 4 РОО
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
04.03.2020 13:26
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А
Контактный телефон
+7 812 613-38-10
Факс
+7 812 613-39-06
Адрес электронной почты
office@nw.grd.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка бутилированной воды для 4 РОО
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
11.03.2020 10:00 GMT +311.03.2020 10:0011.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 131959Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бутилированной воды для 4 РОО
Начальная цена
343 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Вологодская область, 1-й адрес: г. Вологда, ул. Мира, дом 36, 2-й адрес: Вологодская область, Грязовецкий район, Ростиловская сельская администрация, КС-17, 3-й адрес: Вологодская область, Вологодский район, деревня Родионцево, Спасский сельсовет, дом 77Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата по настоящему Договору производится Покупателем по факту поставки Продукции в полном объеме в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами товарной накладной (Форма Торг-12) или УПД, при условии выставления Поставщиком счета
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Главное управление охраны ПАО "Газпром"
Все закупки и тендеры Главное управление охраны ПАО "Газпром"
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А
Кол-во: 700.000
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