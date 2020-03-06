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    Главная / Торги / Поставка строительных материалов и ручного инструмента

    Поставка строительных материалов и ручного инструмента

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 10:0006.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 131894Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    131894

    Наименование закупки

    Поставка строительных материалов и ручного инструмента

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.02.2020 09:24

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ТЕХНИКУМ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "НТГХИП"

    Юридический адрес

    603096, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Мокроусова, 21

    Почтовый адрес

    603096, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Мокроусова, 21

    Контактный телефон

    +7 831 271-94-28

    Факс

    +7 831 271-94-28

    Адрес электронной почты

    ntghip@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка строительных материалов и ручного инструмента

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.03.2020 10:00 GMT +306.03.2020 10:0006.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 131894Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка строительных материалов и ручного инструмента

    Начальная цена

    40 888,21

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 603096, г. нижний Новгород, ул. Мокроусова, д.21Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Аванс не предусмотрен. Расчет за поставленный Товар производится в безналичной форме в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после фактической поставки товара с момента подписания товарно-транспортной накладной.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ "НТГХИП"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "НТГХИП"

    Адрес местонахождения

    603096, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Мокроусова, 21

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Эмаль алкидная пентафталевая ПФ-115 белая 25КГ"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 2"

    "Ацетон технический 1Л ГОСТ 2768-84"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Растворитель Уайт-Спирит банка 1000СМ3;^МЛ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Клей обойный флизелин Quelyd 300Г"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 5"

    "Кисть малярная плоская Matrix Стандарт 38ММ 1.5" натуральная щетина деревянная ручка"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Кисть малярная флейцевая Стандарт КФ-50 2""

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Кисть малярная флейцевая Стандарт КФ-75 75ММ 3" 824405"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 8"

    "Кисть малярная плоская Зубр Универсал стандарт 100ММ натуральная щетина 4-01001-100 ГОСТ 10597-87"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 9"

    "Кисть малярная круглая №16 55ММ натуральная щетина деревянная ручка 82086"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 10"

    "Валик малярный ВМ-250 мех"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 11"

    "Валик малярный ВМ-200 меховой 200ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 12"

    "Валик малярный ВМ-150 меховой 150ММ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 13"

    "Валик малярный ВП-200 поролон 200мм ГОСТ 10831-87"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 14"

    "Сетка абразивная Бибер 110х280ММ шлифовальная № 80"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 15"

    "Панель ПВХ П-ПВХ-3х0.25-8-БЛ белая 3000х250х8ММ лак"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 16"

    "Плита потолочная Ангара 600х600х7ММ 8,64м2/24ШТ"

    Кол-во: 288.000

    "Позиция 17"

    "Подложка под ламинат, паркетную доску, инженерную доску, пробковые полы Amorim CORK4U пробка 1х10М 2ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 18"

    "Лента монтажная уплотнительная полимерная Линотерм Дихтунгсбанд 50х3ММ 30М"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Лист гипсокартонный Магма ГКЛ 2500х1200х12,5ММ Россия"

    Кол-во: 28.000

    "Позиция 20"

    "Инструмент малярный . Шпатель резиновый (ПВХ) 100ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 21"

    "Лента клейкая Unibob 50ММх50М малярная"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 22"

    "Керамзит М700 0-5 0.03М.КУБ. ГОСТ 9757-90"

    Кол-во: 0.400

    "Позиция 23"

    "Дюбель -гвоздь 6х40ММ полипропиленовый грибовидный бортик, шлиц PZ"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 24"

    "Кувалда Santool 5КГ с деревянной ручкой 030822-500"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 25"

    "Инструмент малярный Карандаш Sparta 12 штук в упаковке"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 26"

    "Пика Matrix SDS+ 14x250ММ сталь 40Х"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 27"

    "Зубило плоское Hammer Flex 201-302 DR CH 20ММ 250ММ SDS+"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 28"

    "Бита кровельная Бибер 8ММ 080764ST"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 29"

    "Бита кровельная Бибер 10ММ 84614"

    Кол-во: 1.000

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