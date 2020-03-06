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Наименование закупки
Поставка строительных материалов и ручного инструмента
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
28.02.2020 09:24
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603096, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Мокроусова, 21
Почтовый адрес
603096, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Мокроусова, 21
Контактный телефон
+7 831 271-94-28
Факс
+7 831 271-94-28
Адрес электронной почты
ntghip@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка строительных материалов и ручного инструмента
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.03.2020 10:00 GMT +306.03.2020 10:0006.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 131894Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка строительных материалов и ручного инструмента
Начальная цена
40 888,21
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 603096, г. нижний Новгород, ул. Мокроусова, д.21Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Аванс не предусмотрен. Расчет за поставленный Товар производится в безналичной форме в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после фактической поставки товара с момента подписания товарно-транспортной накладной.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБПОУ "НТГХИП"
Все закупки и тендеры ГБПОУ "НТГХИП"
Адрес местонахождения
603096, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Мокроусова, 21
Кол-во: 25.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 288.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 28.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 0.400
Кол-во: 1000.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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