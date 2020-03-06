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Наименование закупки
Поставка пожарных дымовых извещателей для нужд ПФ "Красноярскгазгеофизика"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
02.03.2020 16:39
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
Почтовый адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Контактный телефон
+7 495 719-54-33
Факс
+7 495 719-57-65
Адрес электронной почты
y.ushakov@gazpromgeofizika.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ушаков Юрий Александрович
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка пожарных дымовых извещателей для нужд ПФ "Красноярскгазгеофизика"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.03.2020 10:00 GMT +306.03.2020 10:0006.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 131806Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка пожарных дымовых извещателей для нужд ПФ "Красноярскгазгеофизика"
Начальная цена
5 098 960,34
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Красноярский край, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Семафорная, д.471Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Поставка в течение 100 дней с момента заключения договора. Оплата в соответствии с условиями договора.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Кол-во: 20.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
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