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    Главная / Торги / Поставка пожарных дымовых извещателей для нужд ПФ "Красноярскгазгеофизика"

    Поставка пожарных дымовых извещателей для нужд ПФ "Красноярскгазгеофизика"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 10:0006.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 131806Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    131806

    Наименование закупки

    Поставка пожарных дымовых извещателей для нужд ПФ "Красноярскгазгеофизика"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.03.2020 16:39

    Документация процедуры

    типовая_форма_договора_для_ЭТП.rar

    Техн.задание.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ НЕДРА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"

    Юридический адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    Почтовый адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Контактный телефон

    +7 495 719-54-33

    Факс

    +7 495 719-57-65

    Адрес электронной почты

    y.ushakov@gazpromgeofizika.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ушаков Юрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка пожарных дымовых извещателей для нужд ПФ "Красноярскгазгеофизика"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.03.2020 10:00 GMT +306.03.2020 10:0006.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 131806Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка пожарных дымовых извещателей для нужд ПФ "Красноярскгазгеофизика"

    Начальная цена

    5 098 960,34

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Красноярский край, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Семафорная, д.471Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка в течение 100 дней с момента заключения договора. Оплата в соответствии с условиями договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"

    Адрес местонахождения

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Датчик индуктивный бесконтактный ВБИ-М30-91У-2111-З PNP IP67 ПВС ХЛ 3х0.35ММ2 латунь никелированная 10-30В 150ГЦ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 2"

    "Газоанализатор стационарный ДАХ-М-01 ДАХ-М-01-H2S-40 сероводород (H2S) IP54 угленаполненный полиамид -40...+60ГРАД ЦЕЛЬС 1ExibIICT6X 2ВТ 10-24В 3"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 3"

    "Датчик давления избыточного жидкости и газы, неагрессивные к титановым сплавам и нержавеющим сталям МИДА-ДИ-13П-Ех-ОМ20-ПМ1 12В МИДА IP65"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 4"

    "Мембрана резиновая для средоразделителя 39х5"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 5"

    "Трубка силиконовая медицинская 6.0х2.0"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 6"

    "Запасная часть Осушитель шлама ОШТ-2 для использования в станциях геолого-технологических исследований и передвижных геологических лабораториях"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Аэратор мембранный HT-200 230х140х150ММ SunSun"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Дегазатор поплавковый ДЕГ-2 5КГ 580х380х400ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Преобразователь силы С 50-2 12В"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 10"

    "Тензопреобразователь давления Д40М-3 0-44МПа титановый сплав ВТ-9 М12х1.25"

    Кол-во: 5.000

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