Поставка холодильника отбора проб для нужд ООО "Сибметахим"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

1.Товар должен соответствовать требованиям ТЗ. 2.Порядок оплаты: оплата поставленного товара осуществляется Покупателем на 15-й рабочий день(45-й календарный день - для поставщиков, не являющихся СМСП) начиная с даты, следующей за датой приемки товара Покупателем всего товара, предусмотренного настоящим ценовым запросом. 3.Срок поставки: товар передается (поставляется) Покупателю в срок не позднее 30 июня 2020 г. 4.Доставка (место доставки): осуществляется автомобильным транспортом Поставщика на склад Покупателя по адресу: г. Томск, Кузовлевский тракт, д. 2, стр. 169. 5.Все расходы по доставке товара до Покупателя включаются в цену поставляемого товар