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    Главная / Торги / Поставка холодильника отбора проб для нужд ООО "Сибметахим"

    Поставка холодильника отбора проб для нужд ООО "Сибметахим"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.03.2020 10:0017.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 131383Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    131383

    Наименование закупки

    Поставка холодильника отбора проб для нужд ООО "Сибметахим"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.03.2020 05:32

    Документация процедуры

    Техническое_задание_ХОП.doc

    Приложение_1_к_ТЗ.pdf

    Договор.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром метанол»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"

    Юридический адрес

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Почтовый адрес

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Контактный телефон

    +7 3822 70-30-62

    Факс

    +7 3822 70-30-13

    Адрес электронной почты

    tender@vostokgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мурашев Евгений Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка холодильника отбора проб для нужд ООО "Сибметахим"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.03.2020 10:00 GMT +317.03.2020 10:0017.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 131383Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка холодильника отбора проб для нужд ООО "Сибметахим"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, г. Томск, Кузовлевский тракт, 2, стр.169Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    1.Товар должен соответствовать требованиям ТЗ. 2.Порядок оплаты: оплата поставленного товара осуществляется Покупателем на 15-й рабочий день(45-й календарный день - для поставщиков, не являющихся СМСП) начиная с даты, следующей за датой приемки товара Покупателем всего товара, предусмотренного настоящим ценовым запросом. 3.Срок поставки: товар передается (поставляется) Покупателю в срок не позднее 30 июня 2020 г. 4.Доставка (место доставки): осуществляется автомобильным транспортом Поставщика на склад Покупателя по адресу: г. Томск, Кузовлевский тракт, д. 2, стр. 169. 5.Все расходы по доставке товара до Покупателя включаются в цену поставляемого товар

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром метанол"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"

    Адрес местонахождения

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром метанол"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"

    Адрес местонахождения

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Холодильник одноточечный отбора проб ХОПР1-133-4,0 НЖ"

    Кол-во: 4.000

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