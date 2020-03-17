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Наименование закупки
Поставка холодильника отбора проб для нужд ООО "Сибметахим"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
05.03.2020 05:32
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169
Почтовый адрес
634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169
Контактный телефон
+7 3822 70-30-62
Факс
+7 3822 70-30-13
Адрес электронной почты
tender@vostokgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мурашев Евгений Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка холодильника отбора проб для нужд ООО "Сибметахим"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
17.03.2020 10:00 GMT +317.03.2020 10:0017.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 131383Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка холодильника отбора проб для нужд ООО "Сибметахим"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Томская область, г. Томск, Кузовлевский тракт, 2, стр.169Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
1.Товар должен соответствовать требованиям ТЗ. 2.Порядок оплаты: оплата поставленного товара осуществляется Покупателем на 15-й рабочий день(45-й календарный день - для поставщиков, не являющихся СМСП) начиная с даты, следующей за датой приемки товара Покупателем всего товара, предусмотренного настоящим ценовым запросом. 3.Срок поставки: товар передается (поставляется) Покупателю в срок не позднее 30 июня 2020 г. 4.Доставка (место доставки): осуществляется автомобильным транспортом Поставщика на склад Покупателя по адресу: г. Томск, Кузовлевский тракт, д. 2, стр. 169. 5.Все расходы по доставке товара до Покупателя включаются в цену поставляемого товар
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром метанол"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"
Адрес местонахождения
634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169
Наименование заказчика
ООО "Газпром метанол"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"
Адрес местонахождения
634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169
Кол-во: 4.000
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