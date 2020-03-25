Поставка термогигрометров для нужд филиалов ООО "Газпром переработка" в 2020 году.

Условия договора

Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область),Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область),Коми Республика,Астраханская область,Оренбургская область, ООО «Газпром переработка», Сургутский ЗСК, Российская Федерация, Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, p-он деревни Сайгатина, ООО "Газпром переработка" УТЖУ, 629800, ЯНАО, Тюменская область, г.Ноябрьск, промзона, панель 8а., ООО «Газпром переработка», ЗПКТ, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ. Пуровский район, южнее 300м от УКПГ-2В, ООО "Газпром переработка" СГПЗ, 169500, Российская Федерация, Республика Коми, г. Сосногорск, у л. Энергетиков, д. 15, ООО "Газпром переработка", Астраханский ГПЗ, 416160, Астраханская обл., Красноярский район, село Джанай, северо-восточнее ориентира 412-й км автотрассы "Волгоград-Астрахань", ООО "Газпром переработка", Оренбургский ГПЗ, Оренбургская область, п/о п. Каргала, 30-й км., № 1 г.Оренбург, ООО "Газпром переработка" ОГЗ,460539,Оренбурская область,Оренбурский район,сельсовет Чернореченский, севернее ориентира 33-й км трассы "Оренбург-Самара" Рассчитать логистику >

Условия оплаты и доставки

Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию осуществляются путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 15 календарных дней со дня исполнения обязательств по договору согласно подписанной Сторонами товарной накладной формы № ТОРГ-12 и получения счета-фактуры Поставщика, оформленного в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации.