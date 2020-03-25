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    Главная / Торги / Поставка термогигрометров для нужд филиалов ООО "Газпром переработка" в 2020 году.

    Поставка термогигрометров для нужд филиалов ООО "Газпром переработка" в 2020 году.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.03.2020 16:0025.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 130981Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    130981

    Наименование закупки

    Поставка термогигрометров для нужд филиалов ООО "Газпром переработка" в 2020 году.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.03.2020 17:56

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Контактный телефон

    +7 812 609-86-25

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    KuskovaYS@gpp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кускова Юлия Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ, Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, Закупки и тендеры Коми Республика, Закупки и тендеры Астраханская область, Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка термогигрометров для нужд филиалов ООО "Газпром переработка" в 2020 году.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.03.2020 16:00 GMT +325.03.2020 16:0025.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 130981Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка термогигрометров для нужд филиалов ООО "Газпром переработка" в 2020 году.

    Начальная цена

    2 117 955,26

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область),Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область),Коми Республика,Астраханская область,Оренбургская область, ООО «Газпром переработка», Сургутский ЗСК, Российская Федерация, Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, p-он деревни Сайгатина, ООО "Газпром переработка" УТЖУ, 629800, ЯНАО, Тюменская область, г.Ноябрьск, промзона, панель 8а., ООО «Газпром переработка», ЗПКТ, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ. Пуровский район, южнее 300м от УКПГ-2В, ООО "Газпром переработка" СГПЗ, 169500, Российская Федерация, Республика Коми, г. Сосногорск, у л. Энергетиков, д. 15, ООО "Газпром переработка", Астраханский ГПЗ, 416160, Астраханская обл., Красноярский район, село Джанай, северо-восточнее ориентира 412-й км автотрассы "Волгоград-Астрахань", ООО "Газпром переработка", Оренбургский ГПЗ, Оренбургская область, п/о п. Каргала, 30-й км., № 1 г.Оренбург, ООО "Газпром переработка" ОГЗ,460539,Оренбурская область,Оренбурский район,сельсовет Чернореченский, севернее ориентира 33-й км трассы "Оренбург-Самара"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию осуществляются путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 15 календарных дней со дня исполнения обязательств по договору согласно подписанной Сторонами товарной накладной формы № ТОРГ-12 и получения счета-фактуры Поставщика, оформленного в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Термогигрометр переносной ИВТМ-7 М1 150x40x70ММ 300Г"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 2"

    "Гигрометр психрометрический ВИТ-2 54...90ПРОЦ +15...+40ГРАД ЦЕЛЬС 325х120х50ММ с поверкой"

    Кол-во: 34.000

    "Позиция 3"

    "Термогигрометр ТЕМП-3.2 с поверкой"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Термогигрометр ИВА-6А ТУ 4311-011-7751 НПК "МИКРОФОР""

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 5"

    "Гигрометр психрометрический ВИТ-1 0...+25ГРАД ЦЕЛЬС толуол 325х120х50ММ ООО "Стеклоприбор""

    Кол-во: 32.000

    "Позиция 6"

    "Измеритель температуры и влажности ИВТМ-7 МК 130х70х25ММ -20...+60ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 3.000

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