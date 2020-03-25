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Наименование закупки
Поставка термогигрометров для нужд филиалов ООО "Газпром переработка" в 2020 году.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
05.03.2020 17:56
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Контактный телефон
+7 812 609-86-25
Факс
--
Адрес электронной почты
KuskovaYS@gpp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кускова Юлия Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ, Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, Закупки и тендеры Коми Республика, Закупки и тендеры Астраханская область, Закупки и тендеры Оренбургская область
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Поставка термогигрометров для нужд филиалов ООО "Газпром переработка" в 2020 году.
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
25.03.2020 16:00 GMT +325.03.2020 16:0025.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 130981Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка термогигрометров для нужд филиалов ООО "Газпром переработка" в 2020 году.
Начальная цена
2 117 955,26
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область),Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область),Коми Республика,Астраханская область,Оренбургская область, ООО «Газпром переработка», Сургутский ЗСК, Российская Федерация, Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, p-он деревни Сайгатина, ООО "Газпром переработка" УТЖУ, 629800, ЯНАО, Тюменская область, г.Ноябрьск, промзона, панель 8а., ООО «Газпром переработка», ЗПКТ, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ. Пуровский район, южнее 300м от УКПГ-2В, ООО "Газпром переработка" СГПЗ, 169500, Российская Федерация, Республика Коми, г. Сосногорск, у л. Энергетиков, д. 15, ООО "Газпром переработка", Астраханский ГПЗ, 416160, Астраханская обл., Красноярский район, село Джанай, северо-восточнее ориентира 412-й км автотрассы "Волгоград-Астрахань", ООО "Газпром переработка", Оренбургский ГПЗ, Оренбургская область, п/о п. Каргала, 30-й км., № 1 г.Оренбург, ООО "Газпром переработка" ОГЗ,460539,Оренбурская область,Оренбурский район,сельсовет Чернореченский, севернее ориентира 33-й км трассы "Оренбург-Самара"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию осуществляются путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 15 календарных дней со дня исполнения обязательств по договору согласно подписанной Сторонами товарной накладной формы № ТОРГ-12 и получения счета-фактуры Поставщика, оформленного в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром переработка"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Наименование заказчика
ООО "Газпром переработка"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Кол-во: 11.000
Кол-во: 34.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 6.000
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