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    Главная / Торги / "Поставка приборов для определения состояния окружающей среды и дозиметров для нужд филиалов ООО "Газпром переработка"

    "Поставка приборов для определения состояния окружающей среды и дозиметров для нужд филиалов ООО "Газпром переработка"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.03.2020 16:0025.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 130949Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    130949

    Наименование закупки

    "Поставка приборов для определения состояния окружающей среды и дозиметров для нужд филиалов ООО "Газпром переработка"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.03.2020 15:19

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Контактный телефон

    +7 812 609-86-25

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    KuskovaYS@gpp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кускова Юлия Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ, Закупки и тендеры Астраханская область, Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    "Поставка приборов для определения состояния окружающей среды и дозиметров для нужд филиалов ООО "Газпром переработка"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.03.2020 16:00 GMT +325.03.2020 16:0025.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 130949Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    "Поставка приборов для определения состояния окружающей среды и дозиметров для нужд филиалов ООО "Газпром переработка"

    Начальная цена

    726 055,29

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область),Астраханская область,Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), ООО «Газпром переработка», Сургутский ЗСК, Российская Федерация, Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, p-он деревни Сайгатина, ООО "Газпром переработка" УТЖУ, 629800, ЯНАО, Тюменская область, г.Ноябрьск, промзона, панель 8а., ООО «Газпром переработка», ЗПКТ, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ. Пуровский район, южнее 300м от УКПГ-2В, ООО "Газпром переработка", Астраханский ГПЗ, 416160, Астраханская обл., Красноярский район, село Джанай, северо-восточнее ориентира 412-й км автотрассы "Волгоград-Астрахань" Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию осуществляются путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 15 календарных дней со дня исполнения обязательств по договору согласно подписанной Сторонами товарной накладной формы № ТОРГ-12 и получения счета-фактуры Поставщика, оформленного в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федера

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Газоанализатор взрывозащищенный ОКА-92 кислород O2 IP53 с выносным блоком датчиков «Хоббит-ТВ»"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 2"

    "Газоанализатор переносной взрывозащищенный АНКАТ-7631Микро-О2 О2 со встроенным датчиком ИБЯЛ.413411.058-09"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Газоанализатор переносной взрывозащищенный АНКАТ-7631Микро-СО СО со встроенным датчиком ИБЯЛ.413411.058"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Метеокомплект МК-3 с поверкой"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Дозиметр гамма-бета излучений МКС-15Д "Снегирь" 124х72х35ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Дозиметр гамма-излучения ДКГ-03Д "Грач" 0.20КГ 111х28х73ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Газоанализатор КГА-1-1 все кислотообразующие газы, кислород, окись углерода или непредельные углеводороды ТУ 92-891.006-90"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 8"

    "Миллиомметр цифровой с поверкой 4137МО 1-100МА c проводами TEL-4136С 1.5КГ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Газоанализатор в щитовом исполнении ПКГ-4/2-Щ-К-1Р-1А кислород O2 4-20мА 24В"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Преобразователь измерительный кислорода ИПК-02 для измерительного блока газоанализатора ПКГ-4/2-Щ"

    Кол-во: 1.000

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