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    Главная / Торги / Закупка электроизмерительных приборов для нужд ООО "Сибметахим"

    Закупка электроизмерительных приборов для нужд ООО "Сибметахим"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 06:0010.03.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 130930Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    130930

    Наименование закупки

    Закупка электроизмерительных приборов для нужд ООО "Сибметахим"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.03.2020 07:16

    Документация процедуры

    Форма_ТКП.docx

    Проект_договора.docx

    Заявка.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром метанол»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"

    Юридический адрес

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Почтовый адрес

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Контактный телефон

    +7 3822 70-30-62

    Факс

    +7 3822 70-30-13

    Адрес электронной почты

    tender@vostokgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мурашев Евгений Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка электроизмерительных приборов для нужд ООО "Сибметахим"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.03.2020 06:00 GMT +310.03.2020 06:0010.03.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 130930Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка электроизмерительных приборов для нужд ООО "Сибметахим"

    Начальная цена

    144 457,63

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, г.Томск, Кузовлевский тракт, д.2 стр.169Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    отсрочка платежа 15 рабочих дней, доставка включена в стоимость товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром метанол"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"

    Адрес местонахождения

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мультиметр цифровой Fluke 787 1000В 40МОм –20...55ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Клещи токовые ваттметр APPA A18plus"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Мультиметр цифровой АРРА 105N"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Клещи токовые Fluke 317"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Клещи токовые Fluke 324"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Клещи токовые Fluke 319 1000В 1000А"

    Кол-во: 2.000

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