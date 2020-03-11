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    Главная / Торги / поставка канцелярских и хозяйственных товаров

    поставка канцелярских и хозяйственных товаров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 10:0011.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 130860Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    130860

    Наименование закупки

    поставка канцелярских и хозяйственных товаров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.03.2020 12:59

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал ПАО "Газпром" "Главное управление охраны ПАО "Газпром" в г. Санкт-Петербурге
    Все закупки и тендеры Главное управление охраны ПАО "Газпром"

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А

    Контактный телефон

    +7 812 613-38-10

    Факс

    +7 812 613-39-06

    Адрес электронной почты

    office@nw.grd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Вологодская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка канцелярских и хозяйственных товаров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.03.2020 10:00 GMT +311.03.2020 10:0011.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 130860Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канцелярских и хозяйственных товаров

    Начальная цена

    57 792 967,59

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Вологодская область, г. Вологда, ул. Мира, дом 36Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по настоящему Договору производится Покупателем по факту поставки Продукции в полном объеме в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами товарной накладной (Форма Торг-12) или УПД, при условии выставления Поставщиком счета

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Главное управление охраны ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Главное управление охраны ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок для записей , Office Space 90x90x45ММ белый"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Бумага для копировально-множительной техники SvetoCopy Classic А4 80Г/М² 0.104ММ 146ПРОЦ 500ЛИСТ белая ГОСТ Р 57641-2017"

    Кол-во: 108.000

    "Позиция 3"

    "Стикер с клейким слоем Stick'n Hopax 76х76ММ 76х76 100ЛИСТ"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 4"

    "Бумага для копировально-множительной техники самоклеящаяся универсальная Lomond А4 70Г/М² 50ЛИСТ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 5"

    "Карандаш Attache чернографитный шестигранный пластик НВ черный 177ММ заточенный Китай 384857"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 6"

    "Клей-карандаш Erich Krause 15Г"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 7"

    "Клей-карандаш без запаха Erich Krause 36Г бесцветный"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 8"

    "Корректор ручка Erich Krause Techno White Ergo 12МЛ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Краска штемпельная на водной основе Attache фиолетовая 45МЛ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Ластик Stabilo supreme 1196 пластиковый белый 94683 62х22х12ММ"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 11"

    "Лезвие для ножа концелярского ATTOMEX 18ММ металл 10ШТ в пластиковом пенале"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 12"

    "Лента клейкая 48ММх100М прозрачная 45МКМ упаковочная универсальная 641127"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 13"

    "Лента клейкая Nova Roll 75ММх66М прозрачная 50МКМ скотч"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Лента клейкая скотч двусторонний 12ММх10М бумажная белый 659768"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Линейка СТАММ ЛН35 30СМ пластмасса черная"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 16"

    "Лупа 3х 90ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Набор маркеров Erich Krause Visioline V-20 текстовыделителей 0.6-5.2ММ 4 цвета скошенный 4ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 18"

    "Нож канцелярский Attache Economy 18ММ пластик с фиксатором 882894"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 19"

    "Ножницы офисные остроконечные Erich Krause Standard+ 19СМ сталь/пластик резиновые вставки 35100"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 20"

    "Папка файловая Бюрократ А4 20ШТ пластик синяя"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 21"

    "Папка-регистратор Erich Krause Granite 70ММ A4 полипропилен синяя 43517"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 22"

    "Папка-регистратор Erich Krause Бизнес 50ММ картон/бумвинил с карманом для маркировки"

    Кол-во: 33.000

    "Позиция 23"

    "Папка-скоросшиватель полипропилен А4"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 24"

    "Разделитель листов А4 пластик 297x210ММ 10ШТ с перфорацией, с цветными табуляторами"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 25"

    "Ручка шариковая неавтоматическая Erich Krause R-301 синий 0.5ММ пластик прозрачный"

    Кол-во: 350.000

    "Позиция 26"

    "Скобы для степлера Erich Krause №10 металлические медь 1000ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 27"

    "Скобы для степлера Erich Krause №24/6 металлические медь 1000ШТ"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 28"

    "Скрепки канцелярские Erich Krause 28ММ металлические 100ШТ"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 29"

    "Файл-вкладыш с перфорацией 60МКМ А4 100ШТ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 30"

    "Магниты для досок Erich Krause 20ММ 12ШТ 22460"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 31"

    "Папка-регистратор с арочным механизмом 75ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 32"

    "Папка-регистратор с арочным механизмом 75ММ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 33"

    "Папка-регистратор с арочным механизмом 50ММ А4 картон/бумвинил черная 350ЛИСТ с карманом для маркировки"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 34"

    "Конверт почтовый"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 35"

    "Конверт стрип С4 229x324ММ белый 100Г/М2 без надписей 50ШТ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 36"

    "Корректор лента 5ММх8М"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 37"

    "Папка-скоросшиватель Дело № картон немелованный А4 280Г/М²"

    Кол-во: 110.000

    "Позиция 38"

    "Тетрадь общая 48ЛИСТ картон клетка"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 39"

    "Книга учета 96ЛИСТ клетка обложка плотная"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 40"

    "Ежедневник недатированный Attache Мелисса синий 120х170ММ А6 160ЛИСТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 41"

    "Закладка клейкая Attache 8х45ММ 8 цветов пластиковая"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 42"

    "Разделитель листов алфавитный Attache А4 пластик 20ЛИСТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 43"

    "Скрепки канцелярские OfficeSpace 50ММ металлические 50ШТ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 44"

    "Зажим для бумаги Attomex 25ММ черный 12ШТ в картонной упаковке 4131302"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 45"

    "Зажим для бумаги Attomex 51ММ черный 12ШТ в картонной упаковке 4131305"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 46"

    "Клей ПВА Berlingo 85Г L1628"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 47"

    "Дырокол Attomex 20ЛИСТ металл серый с линейкой 4020304"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 48"

    "Корректор жидкость (штрих) Attache 20МЛ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 49"

    "Маркер перманентный Attache 1.5-3ММ зеленый 155800"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 50"

    "Маркер перманентный Attache 1.5-3ММ красный 155799"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 51"

    "Маркер перманентный Attache 1.5-3ММ синий"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 52"

    "Папка-уголок A4 синяя 180МКМ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 53"

    "Шило канцелярское малое пластик игла из стали"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 54"

    "Лента клейкая 19ММх33М прозрачная канцелярская"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 55"

    "Картриджи чернильные PARKER синие S0116240 5шт"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 56"

    "Папка-регистратор с арочным механизмом 50ММ картон/ПВХ синяя корешок с полем для маркировки"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 57"

    "Бумага туалетная МЯГКИЙ ЗНАК Deluxe С41 двухслойная 4РУЛ/УПАК белая"

    Кол-во: 155.000

    "Позиция 58"

    "Ведро пластмассовое Удачное 10ЛИТР(ДМ³)"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 59"

    "Веник сорго"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 60"

    "Средство чистящее гель Санокс для сантехники 0.75Л; ДМ³"

    Кол-во: 21.000

    "Позиция 61"

    "Средство моющее Аист для пола 950МЛ"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 62"

    "Полотенце бумажное Мягкий знак Deluxe двухслойное 12М белый 2РУЛОНА/УПАК с тиснением"

    Кол-во: 54.000

    "Позиция 63"

    "Средство чистящее порошок Пемолюкс ассорти 0.48КГ"

    Кол-во: 21.000

    "Позиция 64"

    "Средство для посуды Fairy 450МЛ для ручной мойки"

    Кол-во: 26.000

    "Позиция 65"

    "Электрочайник Scarlett EK18P43 2200ВТ 1.7ЛИТР(ДМ³) закрытая спираль пластик"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 66"

    "Светильник лампа настольный Camelion KD-301 5457"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 67"

    "Лента сигнальная 200М 50ММ красный/белый полиэтилен"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 68"

    "Светильник лампа настольный Camelion KD-301 5457"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 69"

    "Этикетка самоклеящаяся Mega Label 70х37ММ белый 10ШТ 24ШТ А4 452164"

    Кол-во: 2.000

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