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    Главная / Торги / Поставка металлопроката для нужд ООО "Сибметахим"

    Поставка металлопроката для нужд ООО "Сибметахим"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 11:0006.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 130442Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    130442

    Наименование закупки

    Поставка металлопроката для нужд ООО "Сибметахим"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.02.2020 10:23

    Документация процедуры

    Договор_Проект.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром метанол»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"

    Юридический адрес

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Почтовый адрес

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Контактный телефон

    +7 3822 70-30-62

    Факс

    +7 3822 70-30-13

    Адрес электронной почты

    tender@vostokgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мурашев Евгений Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка металлопроката для нужд ООО "Сибметахим"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.03.2020 11:00 GMT +306.03.2020 11:0006.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 130442Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлопроката для нужд ООО "Сибметахим"

    Начальная цена

    152 246,90

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, г. Томск, Кузовлевский тракт, д. 2, стр. 169Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    1.Порядок оплаты: оплата поставленного товара осуществляется Покупателем на 15 рабочий (45-календарный, если Поставщик не является СМСП)) день, начиная с даты, следующей за датой приемки товара Покупателем всего товара, предусмотренного настоящим ценовым запросом. 2.Срок поставки: товар передается (поставляется) Покупателю в срок не позднее 30 апрля 2020 г. 3.Доставка (место доставки): осуществляется автомобильным транспортом Поставщика на склад Покупателя по адресу: г. Томск, Кузовлевский тракт, д. 2, стр. 169. 4.Все расходы по доставке товара до Покупателя включаются в цену поставляемого товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром метанол"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"

    Адрес местонахождения

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Круг стальной горячекатаный 20ММ Ст3 ГОСТ 2590"

    Кол-во: 0.050

    "Позиция 2"

    "Круг стальной горячекатаный 50ММ 12Х18Н10Т ГОСТ 2590, ГОСТ 5949"

    Кол-во: 0.062

    "Позиция 3"

    "Круг стальной горячекатаный 30ММ Ст3 ГОСТ 2590"

    Кол-во: 0.072

    "Позиция 4"

    "Круг стальной горячекатаный 25ММ Ст3 ГОСТ 2590"

    Кол-во: 64.000

    "Позиция 5"

    "Уголок стальной горячекатаный равнополочный 35х35х4ММ Ст3 ГОСТ 8509"

    Кол-во: 0.058

    "Позиция 6"

    "Уголок стальной горячекатаный равнополочный 45х45х4ММ Ст3 6М ГОСТ 8509-93"

    Кол-во: 0.072

    "Позиция 7"

    "Труба 57х3.5ММ 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81"

    Кол-во: 0.036

    "Позиция 8"

    "Лист стальной горячекатаный 2.5ММ 1250ММ 2500ММ Ст3сп ГОСТ 19903-74"

    Кол-во: 0.315

    "Позиция 9"

    "Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ 306 Ст3 1000х2000ММ ГОСТ 8706-78"

    Кол-во: 0.200

    "Позиция 10"

    "Труба бесшовная холоднодеформированная 25х2.5ММ 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81"

    Кол-во: 0.032

    "Позиция 11"

    "Лист стальной горячекатаный рифленый с ромбическим рифлением 3ММ 1250ММ 2500ММ Ст3 ГОСТ 8560-78"

    Кол-во: 0.162

    "Позиция 12"

    "Шестигранник стальной горячекатаный Ст.35 13ММ ГОСТ 2879-2006"

    Кол-во: 0.048

    "Позиция 13"

    "Шестигранник стальной горячекатаный Ст.35 32ММ ГОСТ 2879-2006"

    Кол-во: 0.060

    "Позиция 14"

    "Шестигранник стальной горячекатанный Ст.35 24ММ ГОСТ 2879-2006"

    Кол-во: 0.020

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