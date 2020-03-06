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Наименование закупки
Поставка металлопроката для нужд ООО "Сибметахим"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
28.02.2020 10:23
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169
Почтовый адрес
634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169
Контактный телефон
+7 3822 70-30-62
Факс
+7 3822 70-30-13
Адрес электронной почты
tender@vostokgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мурашев Евгений Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка металлопроката для нужд ООО "Сибметахим"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.03.2020 11:00 GMT +306.03.2020 11:0006.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 130442Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка металлопроката для нужд ООО "Сибметахим"
Начальная цена
152 246,90
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Томская область, г. Томск, Кузовлевский тракт, д. 2, стр. 169Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
1.Порядок оплаты: оплата поставленного товара осуществляется Покупателем на 15 рабочий (45-календарный, если Поставщик не является СМСП)) день, начиная с даты, следующей за датой приемки товара Покупателем всего товара, предусмотренного настоящим ценовым запросом. 2.Срок поставки: товар передается (поставляется) Покупателю в срок не позднее 30 апрля 2020 г. 3.Доставка (место доставки): осуществляется автомобильным транспортом Поставщика на склад Покупателя по адресу: г. Томск, Кузовлевский тракт, д. 2, стр. 169. 4.Все расходы по доставке товара до Покупателя включаются в цену поставляемого товара.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром метанол"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"
Адрес местонахождения
634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169
Кол-во: 0.050
Кол-во: 0.062
Кол-во: 0.072
Кол-во: 64.000
Кол-во: 0.058
Кол-во: 0.072
Кол-во: 0.036
Кол-во: 0.315
Кол-во: 0.200
Кол-во: 0.032
Кол-во: 0.162
Кол-во: 0.048
Кол-во: 0.060
Кол-во: 0.020
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