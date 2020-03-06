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    Главная / Торги / Поставка резинотехнических изделий

    Поставка резинотехнических изделий

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 08:3006.03.2020 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 129563Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    129563

    Наименование закупки

    Поставка резинотехнических изделий

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.03.2020 08:53

    Документация процедуры

    Шаблон_договора_ТД_с_ТР_+НДС_(1377136_v5).doc

    Копия_Шаблон_договора_Спецификация_к_ТД_с_ТР_+НДС_(1377137_v3).xls

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ НОВОУРЕНГОЙСКИЙ ГАЗОХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Почтовый адрес

    629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Контактный телефон

    +7 34949 7-04-00

    Факс

    +7 34949 7-04-99

    Адрес электронной почты

    nghk@nghk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка резинотехнических изделий

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.03.2020 08:30 GMT +306.03.2020 08:3006.03.2020 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 129563Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка резинотехнических изделий

    Начальная цена

    136 731,22

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), ЯНАО, г. Новый Уренгой, строительная площадка ООО «НГХК» (718-й пикет Федеральной автодороги Сургут-Салехард).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок оплаты - 60 рабочих дней (при заключении договора с субъектами малого и среднего предпринимательства срок оплаты не более 15 рабочих дней) с момента подписания Сторонами Товарной накладной (ТОРГ-12) при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры или универсального передаточного документа (УПД). Доставка товара до склада Покупателя силами Поставщика за счет Поставщика. Срок поставки - 30 рабочих дней с даты подписания Сторонами договора поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром НГХК"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пластина маслобензостойкая Техпластина МБС-С 3ММ ГОСТ 7338-90"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 2"

    "Пластина маслобензостойкая Техпластина МБС-С 5ММ ГОСТ 7338-90"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 3"

    "Пластина маслобензостойкая Техпластина ТМКЩ-С 2ММ"

    Кол-во: 5.400

    "Позиция 4"

    "Пластина маслобензостойкая Техпластина ТМКЩ-С 4ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Паронит маслобензостойкий ПМБ 4ММ ГОСТ 481-80"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 6"

    "Паронит маслобензостойкий ПМБ 1.5ММ ГОСТ 481-80"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 7"

    "Паронит маслобензостойкий ПМБ 2.0ММ ГОСТ 481-80"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 8"

    "Паронит маслобензостойкий ПМБ 3ММ ГОСТ 481-80"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 9"

    "Паронит ПОН-Б 3.0ММ 1000х1500ММ ГОСТ 481-80"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 10"

    "Паронит ПОН-Б 2.0ММ 1000х1500ММ ГОСТ 481-80"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 11"

    "Паронит ПОН-Б 4.0ММ 1000х1500ММ ГОСТ 481-80"

    Кол-во: 110.000

    "Позиция 12"

    "Паронит ПОН-Б 1.5ММ 1000x1500ММ ГОСТ 481-80"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 13"

    "Шнур асбестовый ШАОН 8ММ ГОСТ 1779-83"

    Кол-во: 10.000

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