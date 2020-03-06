Условия договора

Условия оплаты и доставки

Срок оплаты - 60 рабочих дней (при заключении договора с субъектами малого и среднего предпринимательства срок оплаты не более 15 рабочих дней) с момента подписания Сторонами Товарной накладной (ТОРГ-12) при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры или универсального передаточного документа (УПД). Доставка товара до склада Покупателя силами Поставщика за счет Поставщика. Срок поставки - 30 рабочих дней с даты подписания Сторонами договора поставки.