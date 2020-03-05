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    Главная / Торги / Поставка лабораторной посуды

    Поставка лабораторной посуды

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.03.2020 07:0005.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 126906Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    126906

    Наименование закупки

    Поставка лабораторной посуды

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.03.2020 15:38

    Документация процедуры

    1.1_Приложение_№№_8_9_к_договору_поставки_СТО.pdf

    ДОГОВОР_поставки_ЕИ.DOCX

    Необходимые_документы_контрагента.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Юридический адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Почтовый адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Контактный телефон

    +7 34949 4-85-20

    Факс

    7--

    Адрес электронной почты

    v.v.gorlova@gd-urengoy.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горлова Вера Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка лабораторной посуды

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.03.2020 07:00 GMT +305.03.2020 07:0005.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 126906Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лабораторной посуды

    Начальная цена

    983 236,62

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 629300, Автономный округ Ямало-Ненецкий, город Новый Уренгой, территория Северная промзона, Филиал Управление материально-технического снабжения и комплектации ООО "Газпром добыча Уренгой"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Приобретение осуществляется путем заключения договора поставки. Оплата в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара. Поставка продукции производится любым видом транспортом до склада Заказчика, расположенного по адресу: 629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, Северная промзона, Управление материально-технического снабжения и комплектации (далее – УМТСиК). Датой поставки считается дата прибытия продукции на склад Заказчика и подписания Товарной накладной. Стоимость продукции включает транспортные расходы.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ареометр АН 770-800КГ/М3 +15ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Ареометр АН 830-860КГ/М3"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Ареометр АН 860-890КГ/М3"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Ареометр АНТ-1 770-830КГ/М3 для нефтепродуктов"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 5"

    "Воронка В-150-230 ХС"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 6"

    "Колба круглодонная К-1-1000-29/32 ТС Россия"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 7"

    "Колба Энглера КРН-125 ТС 20ММ ГОСТ 25336-82"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 8"

    "Пробирка лабораторная П1-16-150 ТС стекло марки ТС 20МЛ неградуированная ГОСТ 25336-82"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 9"

    "Пробоотборник ПЭ-1610"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Стакан В-1-2000 ТС со шкалой"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 11"

    "Бюкс стаканчик для взвешивания СВ-34/12 40х65 5-09758 Россия"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 12"

    "Термометр для определения температуры при определении давления насыщенных паров ТИН-12-(+34+42)-0,1-275 ОАО "Термоприбор" Россия ГОСТ 400-80"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 13"

    "Термометр для нефтепродуктов ТИН-5-1 -20...+20ГРАД ЦЕЛЬС 0.2ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 14"

    "Термометр для определения температуры при определении плотности нефтепродуктов ТИН-5-3 0...+50ГРАД ЦЕЛЬС 0,2ГРАД ЦЕЛЬС 420ММ"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 15"

    "Термометр лабораторный ТН-6 -30...+60ГРАД ЦЕЛЬС 6-05760 Россия"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 16"

    "Термометр лабораторный ТН-7 0...+360ГРАД ЦЕЛЬС 6-05770 Россия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 17"

    "Термометр лабораторный ТЛ-2 исполнение 1 -30...+70ГРАД ЦЕЛЬС 1ГРАД ЦЕЛЬС ртуть 200415 ГОСТ 400-80"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 18"

    "Термометр лабораторный ТЛ-4 исполнение 2 0...+55ГРАД ЦЕЛЬС 0.1ГРАД ЦЕЛЬС ртуть 200428 ГОСТ 400-80"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 19"

    "Цилиндр 1-100-2 100СМ3;^МЛ с носиком ГОСТ 1770-74"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 20"

    "Цилиндр 2а-500-1 стекло 500МЛ с пластиковой пробкой ТС"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 21"

    "Цилиндр мерный 1-250-2 с носиком Россия"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 22"

    "Чашка ЧВК-2-100 ТС 100ММ стеклянная ГОСТ 25336-82"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 23"

    "Электрод измерительный ЭСК-10601/7 К80.7"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 24"

    "Банка круглая 250 ПЭ с крышкой 5-05700"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 25"

    "Склянка широкогорлая 125СМ3;^МЛ темное стекло с пробкой"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 26"

    "Склянка аспиратор без градуировки 5000МЛ светлое стекло с краном и пришлифованной пробкой (бутыль Вульфа)"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 27"

    "Бюкс стаканчик для взвешивания СВ-34/12 40х65 5-09758 Россия"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 28"

    "Вискозиметр ВПЖ-2 0.34ММ 6-01841 Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 29"

    "Вискозиметр капилярный стекло ВПЖ-2 0.39ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 30"

    "Вискозиметр капилярный стекло ВПЖ-2 0.56ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 31"

    "Вискозиметр лабораторный ВПЖ-2 0.99ММ стекло 6-01881 Россия"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 32"

    "Вискозиметр ВПЖ-2 1.31ММ 6-01891 Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 33"

    "Вискозиметр капиллярный ВПЖ-4 0.37ММ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 34"

    "Вискозиметр капиллярный стеклянный ВПЖ-4 0.62ММ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 35"

    "Вискозиметр лабораторный ВПЖ-4-0.005-ТС 0.005ММ ТС"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 36"

    "Вискозиметр капиллярный ВПЖ-2 0.73ММ стекло"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 37"

    "Держатель магнитный усиленный для радиографической пленки МД-2 (МД-20)"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 38"

    "Капельница с клювиком Шустера З-50"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 39"

    "Колба мерная КМ-2а-100-2 ТС 100мл класс точности 2 с пластмассовой пробкой ГОСТ 1770-74 ООО "Минимед" Россия"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 40"

    "Термометр манометрический ТЛ-2 №2 (0+100) 1"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 41"

    "Термометр ТЛ-4-2-(0+55)-0,1-530 "Термоприбор" г. Клин ГОСТ 400-80"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 42"

    "Термометр жидкостный №11 ТР-1 +40...+44ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 43"

    "Термометр жидкостный №13 ТР-1 +48...+52ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 44"

    "Термометр лабораторный высокоточный ТР-1 исполнение 5 +16...+20ГРАД ЦЕЛЬС 0.01ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 45"

    "Термометр жидкостный №6 ТР-1 +20...+24ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 46"

    "Колба К-1-500-29/32 ТС"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 47"

    "Ареометр АОН-1 700-1840КГ/М3 для измерения плотности жидкости набор 19ШТ 6-00280 Россия"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 48"

    "Стакан высокий В-1-800 800СМ3;^МЛ со шкалой и носиком"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 49"

    "Чашка Петри 100ММ 20ММ стеклянная"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 50"

    "Емкость Экискатор стекло светлое 2-150ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 51"

    "Емкость Экискатор стекло светлое 2-210ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 52"

    "Эксикатор 2-240 ТС 240ММ 7.5Л без крана"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 53"

    "Ареометр АН 890-920КГ/М3"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 54"

    "Ареометр АОН-1 880-940КГ/М3"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 55"

    "Ареометр АН 710-740КГ/М3 +15ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 56"

    "Ареометр АОН-1 940-1000КГ/М3 общего назначения 1КГ/М3 ГОСТ 18481-81"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 57"

    "Ареометр АОН-1 1000-1060КГ/М3"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 58"

    "Эксикатор 2-300 без крана"

    Кол-во: 1.000

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