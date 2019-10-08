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    Главная / Торги / Ценовой запрос

    Ценовой запрос

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.10.2019 08:3008.10.2019 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115382Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    115382

    Наименование закупки

    Ценовой запрос

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.10.2019 15:09

    Документация процедуры

    Митине_М.А..pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БУТУРЛИНСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ"
    Все закупки и тендеры ГБ ПОУ БСХТ

    Юридический адрес

    607440, Российская Федерация, Нижегородская область, Бутурлинский район, Бутурлино, Комсомольская, 7

    Почтовый адрес

    607440, Российская Федерация, Нижегородская область, Бутурлинский район, Бутурлино, Комсомольская, 7

    Контактный телефон

    +7 83172 5-31-72

    Факс

    +7 83172 5-26-17

    Адрес электронной почты

    buttexbuh@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Ценовой запрос

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    08.10.2019 08:30 GMT +308.10.2019 08:3008.10.2019 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115382Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ценовой запрос

    Начальная цена

    13 050,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Нижегородская обл, р.п.Бутурлино, ул. Комсомольская, 7Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по факту получения товара, в стоимость входит доставка. buttexbuh@mail/ru 8 831 72 5-26-17, 5-31-72

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБ ПОУ БСХТ
    Все закупки и тендеры ГБ ПОУ БСХТ

    Адрес местонахождения

    607440, Российская Федерация, Нижегородская область, Бутурлинский район, Бутурлино, Комсомольская, 7

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кипятильник наливного типа для воды Abat КВЭ-15 3КВТ 15Л; ДМ³ 50МИН 220В 306х385ММ 6КГ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Прожектор светодиодный СПП-01 100ВТ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Пена монтажная Зубр Эксперт всесезонная 800МЛ для монтажного пистолета 41148"

    Кол-во: 10.000

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    Прием заявок:
    06.12.2018 09:30(GMT+03:00)
    1 271
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
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