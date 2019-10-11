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    Главная / Торги / Поставка расходных материалов к ГБО

    Поставка расходных материалов к ГБО

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.10.2019 10:0011.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115377Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    115377

    Наименование закупки

    Поставка расходных материалов к ГБО

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.10.2019 14:34

    Документация процедуры

    Перечень_документов_к_договору.docx

    ДОГОВОР_поставки_(КЗ,МИ)_МТР_на_ТН.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Юридический адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Почтовый адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Контактный телефон

    +7 34949 4-85-20

    Факс

    7--

    Адрес электронной почты

    v.v.gorlova@gd-urengoy.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горлова Вера Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка расходных материалов к ГБО

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.10.2019 10:00 GMT +311.10.2019 10:0011.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115377Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов к ГБО

    Начальная цена

    3 480 698,07

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, 629300, Российская Федерация, Автономный округ Ямало-Ненецкий , город Новый Уренгой, Северная промзона, Управление материально-технического снабжения и комплектацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Приобретение осуществляется только у СМСП путем заключения договора поставки. Оплата в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции на склад Заказчика. Стоимость доставки включена в цену продукции. При формировании ответа на ЦЗ необходимо вложить коммерческое предложение с указанием наименования продукции, производителя, стоимости, срока поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Изделие Электрод Hypertherm 200А для плазменной резки 220937"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Изделие Электрод Hypertherm 130А для плазменной резки 220487"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Изделие Электрод Hypertherm 50А для плазменной резки 220528"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Метрошток МШС-1.5 К алюминиевый сплав 1.5М"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Редуктор метан 901612 КАМАЗ OMVL Италия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Ремкомплект редуктора (метан) 905024S OMVL CPR-M Италия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Ремкомплект рампы 900147-CS OMVL FAST пластик Италия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 8"

    "Ремкомплект клапана газа редуктора 10602 для ремонта редуктора OMVL CPR Италия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 9"

    "Фильтр газовый редуктора одноступенчатый CPR 900167 КАМАЗ OMVL Италия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 10"

    "Датчик температуры газового редуктора 44-1012 КАМАЗ OMVL Италия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 11"

    "Регулятор давления газа LR NG2-3 Landi Renzo"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Ремкомплект деталей полный 674000268 для ремонта редукторов NG2-3 резина Landi Renzo Италия"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 13"

    "Ремкомплект деталей полный 674000269 для ремонта редукторов NG2-3 Landi Renzo Италия"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 14"

    "Фильтр газовый системы впрыска с хомутами 900011 КАМАЗ OMVL Италия"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 15"

    "Редуктор высокого давления газовый 8000248 КАМАЗ METATRON Италия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 16"

    "Катушка зажигания КАМАЗ М2D00-3705061"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 17"

    "Пульт управления переключения АЕВ119В/AE2005WB КАМАЗ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 18"

    "Запасная часть Соленоид BOB0004 Камаз 24В EMER Италия"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 19"

    "Запасная часть Соленоид KIT005913 Камаз 24В CSV 005 EMER Италия"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 20"

    "Датчик температуры охлаждающей жидкости 0 281 002 209 КАМАЗ Германия"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 21"

    "Запасная часть Датчик частоты вращения 0 281 002 898 Камаз Германия"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 22"

    "Форсунка газовая Bosch КАМАЗ 0 280 158 833"

    Кол-во: 8.000

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