Поставка аргона для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой" (КР)

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Приобретение осуществляется только у СМСП путем заключения договора поставки. Оплата в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции на склад Заказчика. Стоимость доставки и баллонов включена в цену продукции. Баллоны должны быть освидетельствованы (остаток не менее 2 лет), остаток срока эксплуатации не менее 10 лет, при доставке оснащены колпаками и кольцами. При формировании ответа на ЦЗ необходимо вложить коммерческое предложение с указанием наименования продукции, производителя, стоимости, срока поставки, подробных технических характеристик.