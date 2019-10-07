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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка патч-кордов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
03.10.2019 14:18
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,
Почтовый адрес
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59
Контактный телефон
+7 8442 38-13-78
Факс
Адрес электронной почты
tender_south@south.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зачитайлова Евгения Ивановна
Место рассмотрения предложений
Закупки и тендеры Краснодарский край, Закупки и тендеры Ростовская область, Закупки и тендеры Ставропольский край
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка патч-кордов
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
07.10.2019 12:00 GMT +307.10.2019 12:0007.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115375Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка патч-кордов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край,Ростовская область,Ставропольский край, г. Краснодар, Прикубанский район, 2-ое отделение АФ «Солнечная», дом № 7/2, г. Ростов-на-Дону, пер. Университетский, д. 131, корп. а, г.Ставрополь, ул.Ландшафтная, 10Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата по договору через 30 дней после поставки. Доставку прошу включить в цену.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 30.000
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