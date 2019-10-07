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    Главная / Торги / Поставка патч-кордов

    Поставка патч-кордов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.10.2019 12:0007.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115375Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    115375

    Наименование закупки

    Поставка патч-кордов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.10.2019 14:18

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    Почтовый адрес

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Контактный телефон

    +7 8442 38-13-78

    Факс

    Адрес электронной почты

    tender_south@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зачитайлова Евгения Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край, Закупки и тендеры Ростовская область, Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка патч-кордов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.10.2019 12:00 GMT +307.10.2019 12:0007.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115375Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка патч-кордов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край,Ростовская область,Ставропольский край, г. Краснодар, Прикубанский район, 2-ое отделение АФ «Солнечная», дом № 7/2, г. Ростов-на-Дону, пер. Университетский, д. 131, корп. а, г.Ставрополь, ул.Ландшафтная, 10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по договору через 30 дней после поставки. Доставку прошу включить в цену.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шнур оптический FC/UPC-LC/UPC 9/125мкм SM duplex 2мм 1.5м"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 2"

    "Шнур оптический FC/UPC-LC/UPC 9/125мкм SM duplex 2мм 3м"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 3"

    "Шнур оптический FC/UPC-LC/UPC 9/125мкм SM duplex 2мм 5м"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 4"

    "Шнур оптический FC/UPC-LC/UPC 9/125мкм SM duplex 2мм 10м"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 5"

    "Шнур оптический FC/UPC-LC/UPC 9/125мкм SM duplex 2мм 15м"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 6"

    "Шнур оптический FC/UPC-LC/UPC 9/125мкм SM duplex 2мм 20м"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 7"

    "Шнур оптический LC/UPC-LC/UPC 9/125мкм SM duplex 2мм 1.5м"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 8"

    "Шнур оптический LC/UPC-LC/UPC 9/125мкм SM duplex 2мм 3м"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 9"

    "Шнур оптический LC/UPC-LC/UPC 9/125мкм SM duplex 2мм 5м"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 10"

    "Шнур оптический LC/UPC-LC/UPC 9/125мкм SM duplex 2мм 10м"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 11"

    "Шнур оптический LC/UPC-LC/UPC 9/125мкм SM duplex 2мм 15м"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 12"

    "Шнур оптический LC/UPC-LC/UPC 9/125мкм SM duplex 2мм 20м"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 13"

    "Шнур оптический FC/UPC-FC/UPC 9/125мкм SM duplex 2мм 1.5м"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 14"

    "Шнур оптический FC/UPC-FC/UPC 9/125мкм SM duplex 2мм 3м"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 15"

    "Шнур оптический FC/UPC-FC/UPC 9/125мкм SM duplex 2мм 5м"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 16"

    "Шнур оптический FC/UPC-FC/UPC 9/125мкм SM duplex 2мм 10м"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 17"

    "Шнур оптический FC/UPC-FC/UPC 9/125мкм SM duplex 2мм 15м"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 18"

    "Шнур оптический FC/UPC-FC/UPC 9/125мкм SM duplex 2мм 20м"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 19"

    "Шнур оптический FC/UPC-LC/UPC 9/125мкм SM duplex 2мм 1.5м"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 20"

    "Шнур оптический FC/UPC-LC/UPC 9/125мкм SM duplex 2мм 3м"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 21"

    "Шнур оптический FC/UPC-LC/UPC 9/125мкм SM duplex 2мм 5м"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 22"

    "Шнур оптический FC/UPC-LC/UPC 9/125мкм SM duplex 2мм 10м"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 23"

    "Шнур оптический FC/UPC-LC/UPC 9/125мкм SM duplex 2мм 15м"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 24"

    "Шнур оптический FC/UPC-LC/UPC 9/125мкм SM duplex 2мм 20м"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 25"

    "Шнур оптический LC/UPC-LC/UPC 9/125мкм SM duplex 2мм 1.5м"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 26"

    "Шнур оптический LC/UPC-LC/UPC 9/125мкм SM duplex 2мм 3м"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 27"

    "Шнур оптический LC/UPC-LC/UPC 9/125мкм SM duplex 2мм 5м"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 28"

    "Шнур оптический LC/UPC-LC/UPC 9/125мкм SM duplex 2мм 10м"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 29"

    "Шнур оптический LC/UPC-LC/UPC 9/125мкм SM duplex 2мм 15м"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 30"

    "Шнур оптический LC/UPC-LC/UPC 9/125мкм SM duplex 2мм 20м"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 31"

    "Шнур оптический FC/UPC-FC/UPC 9/125мкм SM duplex 2мм 1.5м"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 32"

    "Шнур оптический FC/UPC-FC/UPC 9/125мкм SM duplex 2мм 3м"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 33"

    "Шнур оптический FC/UPC-FC/UPC 9/125мкм SM duplex 2мм 5м"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 34"

    "Шнур оптический FC/UPC-FC/UPC 9/125мкм SM duplex 2мм 10м"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 35"

    "Шнур оптический FC/UPC-FC/UPC 9/125мкм SM duplex 2мм 15м"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 36"

    "Шнур оптический FC/UPC-FC/UPC 9/125мкм SM duplex 2мм 20м"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 37"

    "Шнур оптический FC/UPC-LC/UPC 9/125мкм SM duplex 2мм 1.5м"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 38"

    "Шнур оптический FC/UPC-LC/UPC 9/125мкм SM duplex 2мм 3м"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 39"

    "Шнур оптический FC/UPC-LC/UPC 9/125мкм SM duplex 2мм 5м"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 40"

    "Шнур оптический FC/UPC-LC/UPC 9/125мкм SM duplex 2мм 10м"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 41"

    "Шнур оптический FC/UPC-LC/UPC 9/125мкм SM duplex 2мм 15м"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 42"

    "Шнур оптический FC/UPC-LC/UPC 9/125мкм SM duplex 2мм 20м"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 43"

    "Шнур оптический LC/UPC-LC/UPC 9/125мкм SM duplex 2мм 1.5м"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 44"

    "Шнур оптический LC/UPC-LC/UPC 9/125мкм SM duplex 2мм 3м"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 45"

    "Шнур оптический LC/UPC-LC/UPC 9/125мкм SM duplex 2мм 5м"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 46"

    "Шнур оптический LC/UPC-LC/UPC 9/125мкм SM duplex 2мм 10м"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 47"

    "Шнур оптический LC/UPC-LC/UPC 9/125мкм SM duplex 2мм 15м"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 48"

    "Шнур оптический LC/UPC-LC/UPC 9/125мкм SM duplex 2мм 20м"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 49"

    "Шнур оптический FC/UPC-FC/UPC 9/125мкм SM duplex 2мм 1.5м"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 50"

    "Шнур оптический FC/UPC-FC/UPC 9/125мкм SM duplex 2мм 3м"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 51"

    "Шнур оптический FC/UPC-FC/UPC 9/125мкм SM duplex 2мм 5м"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 52"

    "Шнур оптический FC/UPC-FC/UPC 9/125мкм SM duplex 2мм 10м"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 53"

    "Шнур оптический FC/UPC-FC/UPC 9/125мкм SM duplex 2мм 15м"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 54"

    "Шнур оптический FC/UPC-FC/UPC 9/125мкм SM duplex 2мм 20м"

    Кол-во: 30.000

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