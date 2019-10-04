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    Главная / Торги / Поставка термоэтикеток и доски магнитно-маркерной для Дагестанского филиала ПАО Ростелеком

    Поставка термоэтикеток и доски магнитно-маркерной для Дагестанского филиала ПАО Ростелеком

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.10.2019 13:0004.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115371Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    115371

    Наименование закупки

    Поставка термоэтикеток и доски магнитно-маркерной для Дагестанского филиала ПАО Ростелеком

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.10.2019 13:57

    Документация процедуры

    Внимание_поставщикам.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    Почтовый адрес

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Контактный телефон

    +7 8442 38-13-78

    Факс

    Адрес электронной почты

    tender_south@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зачитайлова Евгения Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Дагестан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка термоэтикеток и доски магнитно-маркерной для Дагестанского филиала ПАО Ростелеком

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.10.2019 13:00 GMT +304.10.2019 13:0004.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115371Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка термоэтикеток и доски магнитно-маркерной для Дагестанского филиала ПАО Ростелеком

    Начальная цена

    63 100,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Дагестан Республика, г. Махачкала, пр. Расула-Гамзатова,3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    доставка до адреса, оплата после поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Термоэтикетка 43х2ММ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 2"

    "Доска офисная магнитно-маркерная Attache алюминий лаковое покрытие 90x120СМ 107968 1-элементная с полочкой для маркеров"

    Кол-во: 1.000

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