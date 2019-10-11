Поставка пропан - бутан сжиженного для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Саратов»

Условия договора

Саратовская область, Место поставки товара: Продукция отпускается в баллоны Покупателя емкостью 50 литров и доставляется до места назначения автотранспортом Покупателя, специально предназначенным для перевозки данной продукции. Покупатель несет ответственность за автотранспорт, техническое состояние и исправность баллонов. Рассчитать логистику >

Условия оплаты и доставки

Условия поставки: Условия оплата и доставки в соответствии с Заданием Заказчика и проектом договора (приложения к ЦЗ). Своим ценовым предложением Поставщик должен подтвердить, что расчет выполнен с учетом всех затрат, налогов, пошлин и сборов, транспортных расходов до склада Заказчика, согласно действующему законодательству РФ.