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    Главная / Торги / Поставка лицензий ПО

    Поставка лицензий ПО

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.10.2019 15:0008.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115368Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    115368

    Наименование закупки

    Поставка лицензий ПО

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.10.2019 13:32

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Юридический адрес

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    Почтовый адрес

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Контактный телефон

    +7 495 355-91-00

    Факс

    +7 495 355-91-12

    Адрес электронной почты

    zemcova@oeg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горобцова Диана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка лицензий ПО

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    08.10.2019 15:00 GMT +308.10.2019 15:0008.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115368Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лицензий ПО

    Начальная цена

    1 115 084,40

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, ул. Луганская д.11Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в течении 30 дней после поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Программное обеспечение Microsoft Windows 10 Professional"

    Кол-во: 85.000

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