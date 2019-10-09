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    Главная / Торги / Тонер для плоттера

    Тонер для плоттера

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.10.2019 11:0009.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115361Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    115361

    Наименование закупки

    Тонер для плоттера

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.10.2019 13:08

    Документация процедуры

    image25295.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "ВНИПИгаздобыча"
    Все закупки и тендеры АО "ВНИПИгаздобыча"

    Юридический адрес

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4

    Почтовый адрес

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4

    Контактный телефон

    +7 8452 74-30-05

    Факс

    +7 8452 74-30-00 доб. 4179

    Адрес электронной почты

    ShustovaVS@vnipigaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шустова Валентина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Тонер для плоттера

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.10.2019 11:00 GMT +309.10.2019 11:0009.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115361Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Тонер для плоттера

    Начальная цена

    632 325,44

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саратовская область, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок поставки: в течение 10 дней с даты заявки на поставку.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ВНИПИгаздобыча"
    Все закупки и тендеры АО "ВНИПИгаздобыча"

    Адрес местонахождения

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Картридж Oce ColorWave 650 6874B009 черный 500МЛ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Картридж Oce ColorWave 650 1060125745 голубой"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Картридж Oce 650CW ColorWave 6874B008 пурпурный 500МЛ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Картридж Oce ColorWave 650 1060125743 желтый"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 5"

    "Картридж Seiko LP-761 906622 черный 1600 страниц"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 6"

    "Картридж Xerox ROWE Toner BT00000700022 черный"

    Кол-во: 8.000

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