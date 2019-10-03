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    Главная / Торги / Поставка медицинских материалов

    Поставка медицинских материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.10.2019 19:0003.10.2019 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115354Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    115354

    Наименование закупки

    Поставка медицинских материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.10.2019 12:46

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Юридический адрес

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    628412

    Контактный телефон

    +7 3462 75-03-16

    Факс

    Адрес электронной почты

    IvanovIA@surgut.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка медицинских материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.10.2019 19:00 GMT +303.10.2019 19:0003.10.2019 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115354Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка медицинских материалов

    Начальная цена

    458 346,16

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 628403, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут ул. 50 лет ВЛКСМ дом. 3/1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В цену продукции включены все затраты Поставщика, связанные с данной поставкой, включая стоимость доставки продукции до склада Покупателя (Получателя).Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию производятся путем перечисления Покупателем денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней со дня приемки Покупателем (Получателем) продукции и получения счета-фактуры Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Гель профилактический Метрогил дента 20Г"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Адгезив Солкосерил паста дентальная 5Г №1 туба"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Маска защитная ОП лицевая медицинская нетканый материал трехслойная на завязках 100ШТ ООО "ГЕКСА-НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ""

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 4"

    "Пакет для утилизации медицинских отходов одноразовый Класс Б 1000х600ММ из полимерных материалов для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов"

    Кол-во: 4000.000

    "Позиция 5"

    "Тонометр Omron M3 Expert 141х107х79ММ 22-42СМ ГОСТ 31515.1-2012"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 6"

    "Средство дезинфицирующее Лизоформин 3000 активатор 100МЛ 10ПРОЦ ООО "Гигиена плюс""

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Картридж к фильтру для воды Гейзер ПФМ 10/5-10SL для горячей воды механическая очистка воды ООО Акватория"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 8"

    "Картридж к фильтру для воды угольный Гейзер СВС SL10" для очистки воды от хлора, хлорорганики, пестицидов, нефтепродуктов, фенолов"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 9"

    "Бинт липкий Бинтли-М полотно нетканое 15Мx5СМ ООО ГК Пальма"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 10"

    "Материал шовный хирургический нерассасывающийся Ti-Cron USP 2-0 (1х75)СМ игла 26ММ 1/2 обратно-режущая, цвет нити синий 36ШТ Юнайтед Стейтс Суржикал, а дивижн оф Тайко Хелскеа Груп ЭлПи США 88863395-51"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Материал шовный хирургический нерассасывающийся Ti-Cron USP 5-0 (1х75)СМ игла 16ММ 1/2 колющая, кардио, цвет нити синий 36ШТ Юнайтед Стейтс Суржикал, а дивижн оф Тайко Хелскеа Груп ЭлПи США 88863186-21"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Контейнер медицинский для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО-5-02-2 5000СМ3;^МЛ полимер 255х200х125ММ АО "Елатомский приборный завод""

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 13"

    "Облучатель-рециркулятор воздуха ОРУБ-01-КРОНТ Дезар-5 бактерицидный настенный"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 14"

    "Набор реагентов Тироид ИФА-ТТГ для количественного определения содержания тиреоглобулина в сыворотке крови человека методом твердофазного ИФА 96 опр. 100-29"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 15"

    "Штатив для внутривенных вливаний ШВ-01-МСК-310 на колесах 1820 сталь нержавеющая"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 16"

    "Салфетка дезинфицирующая Этея медицинская 60ШТ ТУ 9398-009-56739504-2011"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 17"

    "Средство дезинфицирующее Главкислород порошок с частицами белого и голубого цвета на основе натрия перкарбоната и молочной кислоты для инструментов и поверхностей"

    Кол-во: 27.000

    "Позиция 18"

    "Реактив химический Натрий лимоннокислый трехзамещенный 5.5-водный ЧДА 0.1КГ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Средство для ванн Порошок Q-Панто ванны взрослые 2Г 10ШТ"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 20"

    "Средство дезинфицирующее Экоцид порошок 50Г"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 21"

    "Набор для демеркуризации бытовой"

    Кол-во: 1.000

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