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    Главная / Торги / извещатели и термостаты в Краснодарский филиал

    извещатели и термостаты в Краснодарский филиал

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.10.2019 16:0009.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115351Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    115351

    Наименование закупки

    извещатели и термостаты в Краснодарский филиал

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.10.2019 12:39

    Документация процедуры

    Договор_Ростелеком_разовый.docx

    Просьба_к_поставщикам_-_копия.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    Почтовый адрес

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Контактный телефон

    +7 8442 38-13-78

    Факс

    Адрес электронной почты

    tender_south@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зачитайлова Евгения Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Извещатели и термостаты в Краснодарский филиал

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.10.2019 16:00 GMT +309.10.2019 16:0009.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115351Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Извещатели и термостаты в Краснодарский филиал

    Начальная цена

    145 081,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Кутузова, 49Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в цену товара прошу включить доставку. Прошу рассмотреть возможность оплаты после поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Термостат KTO 011-2 -10...+50С RU Д-CN.AB29.B.22511 Энерготехнокомплект"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 2"

    "Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-20Б2М"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 3"

    "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИПД-3.1М"

    Кол-во: 150.000

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