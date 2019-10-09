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Наименование закупки
извещатели и термостаты в Краснодарский филиал
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
03.10.2019 12:39
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,
Почтовый адрес
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59
Контактный телефон
+7 8442 38-13-78
Факс
Адрес электронной почты
tender_south@south.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зачитайлова Евгения Ивановна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Извещатели и термостаты в Краснодарский филиал
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
09.10.2019 16:00 GMT +309.10.2019 16:0009.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115351Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Извещатели и термостаты в Краснодарский филиал
Начальная цена
145 081,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Кутузова, 49Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
в цену товара прошу включить доставку. Прошу рассмотреть возможность оплаты после поставки.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59
Кол-во: 25.000
Кол-во: 150.000
Кол-во: 150.000
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