Оказание услуг по выгрузке из вагонов (65 тонн) каменного угля и погрузке в транспортные средства перевозчика для его последующей доставки для нужд филиала ГБУЗ НО "ДПТД"-"Кулебакский противотуберкулезный диспансер"

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал Номер закупки 115348 Наименование закупки Оказание услуг по выгрузке из вагонов (65 тонн) каменного угля и погрузке в транспортные средства перевозчика для его последующей доставки для нужд филиала ГБУЗ НО "ДПТД"-"Кулебакский противотуберкулезный диспансер" Валюта процедуры RUB Способ закупки Ценовой запрос Способ реализации Дата публикации

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Организатор Наименование организатораОрганизатор ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ДЗЕРЖИНСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР"

Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ДПТД" Юридический адрес 606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16, Почтовый адрес 606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16 Контактный телефон +7 8313 28-52-27 Факс Адрес электронной почты tbcsek@bk.ru Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Закупки и тендеры Нижегородская область Ключевые слова:

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Список лотов Лот Оказание услуг по выгрузке из вагонов (65 тонн) каменного угля и погрузке в транспортные средства перевозчика для его последующей доставки для нужд филиала ГБУЗ НО "ДПТД"-"Кулебакский противотуберкулезный диспансер" Этапы закупочной процедуры Дата предоставления ответа на запрос 08.10.2019 00:00 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок 115348 Дата и время окончания срока приема заявок Текущий статус Отменено заказчиком Цена договора и требования к обеспечению Предмет договора Оказание услуг по выгрузке из вагонов (65 тонн) каменного угля и погрузке в транспортные средства перевозчика для его последующей доставки для нужд филиала ГБУЗ НО "ДПТД"-"Кулебакский противотуберкулезный диспансер" Начальная цена 108 225,00 Валюта RUB Условия договора Адрес поставки Нижегородская область, Нижегородская область, г.Кулебаки ул. Советская, д.30;Рассчитать логистику > Условия оплаты и доставки Оплата осуществляется Заказчиком путем безналичного перечисления средств на расчетный счет Исполнителя. Оплата производится после подписания Сторонами акта выполненных работ в течение 15 банковских дней. Требования к документации Официальный сайт, на котором размещена документация Не указан Заказчики, с которыми заключается договор Наименование заказчика ГБУЗ НО "ДПТД"

Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ДПТД" Адрес местонахождения 606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16, 606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16 Перечень товаров, работ, услуг "Позиция 1" "Услуги погрузочно-разгрузочные" Кол-во: 65.000