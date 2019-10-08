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    Главная / Торги / Бензин автомобильный АИ-92-К5

    Бензин автомобильный АИ-92-К5

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.10.2019 08:3008.10.2019 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115347Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    115347

    Наименование закупки

    Бензин автомобильный АИ-92-К5

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.10.2019 11:44

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОПЫТНО-ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"
    Все закупки и тендеры ГБУ НО "ГООХ НО"

    Юридический адрес

    603082, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, тер. Кремль, Корпус 1

    Почтовый адрес

    606508, Российская Федерация, Нижегородская область, Городец, Новая, 105 А

    Контактный телефон

    +7 83161 9-87-11

    Факс

    +7 83161 9-84-04

    Адрес электронной почты

    GOOX-YDG-NO@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Бензин автомобильный АИ-92-К5

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    08.10.2019 08:30 GMT +308.10.2019 08:3008.10.2019 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115347Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Бензин автомобильный АИ-92-К5

    Начальная цена

    77 440,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Отгрузка товара осуществляется самовывозом с автозаправочных станций/заправочных пунктов, расположенных на территории Городецкого района и г. Городца Нижегородской области.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка осуществляется партиями, ежедневно по мере возникновения у Заказчика необходимости заправки автомобильного транспорта .Порядок оплаты: Безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 5 рабочих дней на основании выставленного счета (УПД или счет-фактуры).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ НО "ГООХ НО"
    Все закупки и тендеры ГБУ НО "ГООХ НО"

    Адрес местонахождения

    603082, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, тер. Кремль, Корпус 1

    606508, Российская Федерация, Нижегородская область, Городец, Новая, 105 А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бензин автомобильный неэтилированный АИ-92 К5 ГОСТ 32513-2013"

    Кол-во: 2000.000

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