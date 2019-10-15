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    Главная / Торги / Поставка зимних головных уборов для сотрудников ОАО "Томскгазпром"

    Поставка зимних головных уборов для сотрудников ОАО "Томскгазпром"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.10.2019 20:0015.10.2019 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115344Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    115344

    Наименование закупки

    Поставка зимних головных уборов для сотрудников ОАО "Томскгазпром"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.10.2019 11:15

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-28-67

    Факс

    +7 3822 61-22-20

    Адрес электронной почты

    menshikovjv@tomskgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Меньшиков Юрий Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка зимних головных уборов для сотрудников ОАО "Томскгазпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    15.10.2019 20:00 GMT +315.10.2019 20:0015.10.2019 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115344Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка зимних головных уборов для сотрудников ОАО "Томскгазпром"

    Начальная цена

    444 604,44

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, г. Томск, ул. Причальная, д. 10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    отсрочка платежа, 30 календарных дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шапка ушанка Енисей 8.005 с креплениями под каску"

    Кол-во: 332.000

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