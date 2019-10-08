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    Главная / Торги / Поставка общезаводского оборудования и знаков безопасности

    Поставка общезаводского оборудования и знаков безопасности

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.10.2019 00:0008.10.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115343Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    115343

    Наименование закупки

    Поставка общезаводского оборудования и знаков безопасности

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.10.2019 11:10

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"

    Юридический адрес

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,

    Почтовый адрес

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13

    Контактный телефон

    +7 8722 51-93-43

    Факс

    +7 8722 51-99-54

    Адрес электронной почты

    gaz@dgp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Эмирбеков Гюль-Магомед Алимирзоевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Дагестан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка общезаводского оборудования и знаков безопасности

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    08.10.2019 00:00 GMT +308.10.2019 00:0008.10.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115343Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка общезаводского оборудования и знаков безопасности

    Начальная цена

    588 660,10

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Дагестан Республика, ООО «Газпром трансгаз Махачкала»Адрес: 367030, РФ, РД г. Махачкала,туп. Хаджи Булача 3-й, 13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленного Товара осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре в течении 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами товарной накладной ТОРГ-12 при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"

    Адрес местонахождения

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Знак запрещающий Р 01 Запрещается курить 550х550ММ пластик ПВХ 4ММ"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 2"

    "Электропечь для сушки и прокалки электродов ЭПЭ-20/400 1.2КВТ 220В 20КГ 100-400ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Центратор ручной эксцентриковый для сварки труб ЖО8А8051 57-119ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Контейнер мусорный металл СТ-3 зеленый 750Л;ДМ3 900х700х1100ММ 84КГ для раздельного сбора мусора (макулатуры)"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 5"

    "Знак Л.1 Закрепление трассы газопровода на местности 450х600ММ световозвращающая пленка, металл 0.8ММ"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 6"

    "Этикетка самоклеящаяся с логотипом 66х22ММ"

    Кол-во: 3000.000

    "Позиция 7"

    "Стеллаж стол для хранения и складирования продукции различного назначения СМС-03 металл 48КГ 140КГ 1000х800х1000ММ 3 полки"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Знак дорожный Н.1 Остановка запрещена 700ММ световозвращающая пленка, металл 0.8ММ прямоугольник ГОСТ Р 52290-2004"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 9"

    "Знак СТО M01 Осторожно газопровод 710ММ световозвращающая пленка, металл 0.8ММ"

    Кол-во: 75.000

    "Позиция 10"

    "Знак С.1 Газ! Вход запрещен! 700ММ световозвращающая пленка, металл 0.8ММ"

    Кол-во: 50.000

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