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    Главная / Торги / Закупка материалов и расходных ТМЦ для монтажа коммуникаций для нужд подразделения Саратовского филиала ООО «Газпром проектирование» в г. Москве

    Закупка материалов и расходных ТМЦ для монтажа коммуникаций для нужд подразделения Саратовского филиала ООО «Газпром проектирование» в г. Москве

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.10.2019 09:0008.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115337Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    115337

    Наименование закупки

    Закупка материалов и расходных ТМЦ для монтажа коммуникаций для нужд подразделения Саратовского филиала ООО «Газпром проектирование» в г. Москве

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.10.2019 10:14

    Документация процедуры

    Спецификация.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97 доб. 36375

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    up@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Савинцева Оксана Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка материалов и расходных ТМЦ для монтажа коммуникаций для нужд подразделения Саратовского филиала ООО «Газпром проектирование» в г. Москве

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    08.10.2019 09:00 GMT +308.10.2019 09:0008.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115337Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка материалов и расходных ТМЦ для монтажа коммуникаций для нужд подразделения Саратовского филиала ООО «Газпром проектирование» в г. Москве

    Начальная цена

    228 767,11

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, 119415, г. Москва, проспект Вернадского, дом 41, строение 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% отсрочка 30 календарных дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель интерфейсный Legrand U/UTP cat 5е 305М 32751"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 2"

    "Патч-панель Legrand 19" 24xRJ-45 категория 5e 1U 33750"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Шнур коммутационный Legrand U/UTP RJ 45 категория 5е 1М PVC 51636"

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 4"

    "Шнур коммутационный Legrand U/UTP RJ 45 категория 5е 2М PVC 51637"

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 5"

    "Шнур коммутационный Legrand U/UTP RJ 45 категория 5е 3М PVC 51638"

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 6"

    "Разъем кабельный RJ-45/8Р8С категория 5e EC-UP8P8C-5E-003-TR-100 100ШТ Netlan"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Хомут-стяжка кабельный с монтажным отверстием DKC 200х4.8ММ пластик белый 100ШТ 252200-s"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Пена монтажная однокомпонентная огнезащитная DKC DF1201 740СМ3;^МЛ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Устройство закладки кабеля Протяжка DKC нейлон прозрачный 3ММ 10М 59410 Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Инструмент обжимной ITK TM1-B11H для RJ-45 RJ-12 RJ-11"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Труба ПВХ гладкая жесткая DKC 25ММ 63925 3М"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 12"

    "Труба ПВХ гладкая жесткая DKC 50ММ 62550 2М"

    Кол-во: 5.000

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