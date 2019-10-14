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    Главная / Торги / Закупка спецодежды

    Закупка спецодежды

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.10.2019 15:0014.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115332Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    115332

    Наименование закупки

    Закупка спецодежды

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.10.2019 10:01

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"

    Юридический адрес

    141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,

    Почтовый адрес

    141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б

    Контактный телефон

    +7 495 504-29-01

    Факс

    +7 495 504-29-11

    Адрес электронной почты

    sevastiyanov_dn@gazprom-spacesystems.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лазутин Владимир Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка спецодежды

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.10.2019 15:00 GMT +314.10.2019 15:0014.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115332Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка спецодежды

    Начальная цена

    78 704,04

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, г.Щелково ул. Московская дом 77БРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата после торг12 в теч 20 раб.дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"

    Адрес местонахождения

    141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,

    141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"

    Адрес местонахождения

    141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,

    141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"

    Адрес местонахождения

    141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,

    141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шапка Скейтер-3 102-0013-23"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 2"

    "Костюм защитный мужской зимний Экстра-Газовик-5-3 ткань антистатическая Премьер-Комфорт 250 (18422а) Х-М МВО холлофайбер ТЭК синий куртка, брюки, жилет 1075400 ГОСТ Р 12.4.236-2011 ТР ТС 019/2011"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 3"

    "Ботинки защитные с высокими берцами мужские зима Трейл ВИНТЕР МПН 43 черные кожаные натуральный мех 446105"

    Кол-во: 6.000

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