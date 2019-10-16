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    Главная / Торги / Поставка перевязочных материалов

    Поставка перевязочных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.10.2019 10:0016.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115315Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    115315

    Наименование закупки

    Поставка перевязочных материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.10.2019 10:10

    Документация процедуры

    Приложение_5_Перечень_позиции_Заказа..xlsx

    Приложение_4_Сведения_о_Заказе.xlsx

    Приложение_3_Акт_сверки.docx

    Приложение_2_ТОРГ_12.rtf

    Приложение_1_Спецификация....xlsx

    ПРОЕКТ_Договора_ЭТП.doc

    Техническое_задание.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Контактный телефон

    +7 34949 6-65-31

    Факс

    +7 34949 6-65-30

    Адрес электронной почты

    A.Stovba@ygd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Стовба Алексей Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка перевязочных материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    16.10.2019 10:00 GMT +316.10.2019 10:0016.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115315Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка перевязочных материалов

    Начальная цена

    499 200,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО, Надымский район, п.ЯмбургРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    а) «Оплата стоимости Продукции по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за датой получения Покупателем от Поставщика оригинала счета-фактуры.»(пункт включается в текст Договора, если Поставщик не является субъектом малого и среднего предпринимательства);б) «Оплата стоимости Продукции по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом в течение 30 календарных дней с даты подписания Покупателем товарной накладной формы № ТОРГ-12.»(пункт включается в текст Договора, если Поставщик является субъектом малого и среднего предпринимательства).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пластырь фиксирующий для сплошной фиксации раневых повязок в рулоне нетканный материал Omnifix Elastic 100х10000ММ Hartmann 900603"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 2"

    "Пластырь фиксирующий для сплошной фиксации раневых повязок в рулоне нетканый материал Omnifix Elastic 50х10000ММ 1ШТ Hartmann 900602"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 3"

    "Пластырь фиксирующий постинъекционный DermaPlast injection sensitive 40х16ММ 250ШТ Hartmann"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 4"

    "Повязка адгезивная пластырного типа стерильная Космопор Е 15х8СМ 9010210 25ШТ Пауль Хартман С.А"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 5"

    "Повязка адгезивная пластырного типа стерильная Космопор Е 10х8СМ 9010200 25ШТ Пауль Хартман С.А"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 6"

    "Повязка адгезивная пластырного типа стерильная Космопор Е 20х10СМ 9010220 25ШТ Пауль Хартман С.А"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 7"

    "Повязка адгезивная пластырного типа стерильная Космопор Е 25х10СМ 9010230 25ШТ Пауль Хартман С.А"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 8"

    "Бинт эластичный самофиксирующийся Peha-haft 20Мx10СМ белый Paul Hartmann AG"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 9"

    "Бинт эластичный самофиксирующийся Peha-haft 20Мx6СМ белый Paul Hartmann AG 6ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 10"

    "Бинт эластичный фиксирующий Peha-crepp 4Мx12СМ белый Paul Hartmann AG 20ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 11"

    "Повязка адгезивная мазевая с перуанским бальзамом стерильная Бранолинд Н 7.5х10СМ 4923432 30ШТ Пауль Хартман С.А"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 12"

    "Пластырь фиксирующий для щадящей фиксации повязок всех видов без еврохолдера нетканый материал Омнипор 25х5000ММ 1ШТ 9004372"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 13"

    "Пластырь фиксирующий для особо прочной фиксации повязок всех видов без еврохолдера из текстильной ткани Омнипласт 25х5000ММ 1ШТ 9004413"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 14"

    "Пластырь фиксирующий для влагостойкой фиксации повязок всех видов без еврохолдера из прозрачной пленки Омнифилм 12.5х5000ММ 1ШТ 9004332"

    Кол-во: 200.000

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