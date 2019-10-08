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    Главная / Торги / Поставка блока предохранительных клапанов для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Поставка блока предохранительных клапанов для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.10.2019 09:0008.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115314Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    115314

    Наименование закупки

    Поставка блока предохранительных клапанов для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.10.2019 09:27

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Почтовый адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 495 817-02-56

    Факс

    +7 495 817-02-56

    Адрес электронной почты

    info@mtg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вовк Денис Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка блока предохранительных клапанов для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    08.10.2019 09:00 GMT +308.10.2019 09:0008.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115314Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка блока предохранительных клапанов для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Начальная цена

    450 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, Филиал ООО "Газпром трансгаз Москва" Управление материально-технического снабжения и комплектации (Коммунарский участок), Российская Федерация, 108814, г. Москва, поселение Сосенское, д. СтолбовоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее последнего календарного дня месяца, следующего за месяцем поставки продукции. В случае, если контрагент относится к СМиСП: Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки продукции. Поставщик обязан осуществить поставку продукции с 22 по 30 (31) число месяца поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок клапанов предохранительных БПКР 80-16-03 с устройствами переключающими, с комплектом ответных фланцев Ду80ММ Ру16ПАСС МИЛЯ У1"

    Кол-во: 1.000

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