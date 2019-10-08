"Позиция 1" "Предоставление услуг по закладке, обработке и содержанию садов, парков и других зеленых насаждений обработка растений (8 раз в течении 30 календарных дней) средством защиты с применением химических препаратов (Герольд/Препарат 30/Би 58/ Новый/ Борей/Фосбан) путем опрыскивания механизированной техникой/ стволовыми инъекциями"

Кол-во: 1.000