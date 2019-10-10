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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка щупа-путеводителя командира отделения ВГСЧ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
03.10.2019 09:23
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
Почтовый адрес
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
Контактный телефон
+7 495 719-59-10
Факс
+7 495 719-59-10
Адрес электронной почты
N.Belyaeva@gazobezopasnos.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Беляева Наталья Владимировна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка щупа-путеводителя командира отделения ВГСЧ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.10.2019 13:00 GMT +310.10.2019 13:0010.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115312Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка щупа-путеводителя командира отделения ВГСЧ
Начальная цена
7 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Красноярский край, РФ, 660048, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 67 «Г»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Поставщик обязуется поставить Товар Покупателю в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента подписания Договора сторонами. Оплату Товара осуществляет Покупатель по факту поставки на основании счета, счет фактуры и подписанной обеими сторонами товарной накладной в течение 30 (Тридцати) календарных дней.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Адрес местонахождения
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
Адрес местонахождения
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
Адрес местонахождения
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
Кол-во: 1.000
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