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    Главная / Торги / Поставка щупа-путеводителя командира отделения ВГСЧ

    Поставка щупа-путеводителя командира отделения ВГСЧ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.10.2019 13:0010.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115312Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    115312

    Наименование закупки

    Поставка щупа-путеводителя командира отделения ВГСЧ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.10.2019 09:23

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром газобезопасность
    Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность

    Юридический адрес

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    Почтовый адрес

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101

    Контактный телефон

    +7 495 719-59-10

    Факс

    +7 495 719-59-10

    Адрес электронной почты

    N.Belyaeva@gazobezopasnos.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Беляева Наталья Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка щупа-путеводителя командира отделения ВГСЧ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.10.2019 13:00 GMT +310.10.2019 13:0010.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115312Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка щупа-путеводителя командира отделения ВГСЧ

    Начальная цена

    7 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Красноярский край, РФ, 660048, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 67 «Г»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставщик обязуется поставить Товар Покупателю в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента подписания Договора сторонами. Оплату Товара осуществляет Покупатель по факту поставки на основании счета, счет фактуры и подписанной обеими сторонами товарной накладной в течение 30 (Тридцати) календарных дней.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром газобезопасность
    Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность

    Адрес местонахождения

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101

    Наименование заказчика

    Газпром газобезопасность
    Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность

    Адрес местонахождения

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101

    Наименование заказчика

    Газпром газобезопасность
    Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность

    Адрес местонахождения

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Спасательное устройство Щуп-путеводитель командира отделения ВГСЧ, ВГК 140СМ"

    Кол-во: 1.000

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