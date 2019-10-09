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    Главная / Торги / Закупка ЗИП к оборудованию для очистки питьевой воды

    Закупка ЗИП к оборудованию для очистки питьевой воды

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.10.2019 16:0009.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115311Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    115311

    Наименование закупки

    Закупка ЗИП к оборудованию для очистки питьевой воды

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.10.2019 09:23

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
    Все закупки и тендеры Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск

    Юридический адрес

    693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40

    Почтовый адрес

    693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4

    Контактный телефон

    +7 495 817-13-30

    Факс

    +7 4242 49-72-74

    Адрес электронной почты

    e_kazakova@shelf-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Глухов Андрей Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Сахалинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка ЗИП к оборудованию для очистки питьевой воды

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.10.2019 16:00 GMT +309.10.2019 16:0009.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115311Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка ЗИП к оборудованию для очистки питьевой воды

    Начальная цена

    185 566,80

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Сахалинская область, Сахалинская обл. Муниципальное образование Городской округ Ноглинский, Катанглинское участковое лестничество Ногллинского лестничества-филиала ОГУ "Сахалинские лестничества" квартал 74Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по факту поставки оборудования в течение 30 календарных дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
    Все закупки и тендеры Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск

    Адрес местонахождения

    693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40

    693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запчасть Прокладка ЛИТ НР.151.00.002"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 2"

    "Запчасть Прокладка ЛИТ НР.127.00.002"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 3"

    "Запчасть Чехол кварцевый ЛИТ НР.00.00.239-03"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Запчасть Ключ ламповый для установки обеззараживания питьевой воды ЛИТ НР.130.00.000"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Запчасть Датчик интенсивности ультрафиолетового излучения IS-5"

    Кол-во: 2.000

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    ПАО "Газпром нефть"
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
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