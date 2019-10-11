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    Главная / Торги / Поставку смазочных материалов для нужд ПФ "Севергазгеофизика" ООО "Газпромгеоресурс"

    Поставку смазочных материалов для нужд ПФ "Севергазгеофизика" ООО "Газпромгеоресурс"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.10.2019 09:3011.10.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115310Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    115310

    Наименование закупки

    Поставку смазочных материалов для нужд ПФ "Севергазгеофизика" ООО "Газпромгеоресурс"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.10.2019 10:21

    Документация процедуры

    Типовая_форма_договора_17-2017-08.10_ред_3.docx

    Тех.задание_масла.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ НЕДРА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"

    Юридический адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    Почтовый адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Контактный телефон

    +7 495 719-54-33

    Факс

    +7 495 719-57-65

    Адрес электронной почты

    y.ushakov@gazpromgeofizika.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ушаков Юрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставку смазочных материалов для нужд ПФ "Севергазгеофизика" ООО "Газпромгеоресурс"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.10.2019 09:30 GMT +311.10.2019 09:3011.10.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115310Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставку смазочных материалов для нужд ПФ "Севергазгеофизика" ООО "Газпромгеоресурс"

    Начальная цена

    304 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. Промышленная д №17.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата за поставленные товары производится Покупателем:

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"

    Адрес местонахождения

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"

    Адрес местонахождения

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тосол Лукойл Супер А-65 220КГ -65ГРАД ЦЕЛЬС бочка"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

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    Кол-во: 3.000

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