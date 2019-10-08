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    Главная / Торги / Утеплитель и клей

    Утеплитель и клей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.10.2019 08:0008.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115307Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    115307

    Наименование закупки

    Утеплитель и клей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.10.2019 08:57

    Документация процедуры

    Спецификация_к_Приложению_4_(1402251_v1).XLS

    Приложение_4_Типовой_договор_ТР_включены_в_стоимость_МТР,_кроме_того_НДС_(1400259_v1).DOC

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ НОВОУРЕНГОЙСКИЙ ГАЗОХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Почтовый адрес

    629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Контактный телефон

    +7 34949 7-04-00

    Факс

    +7 34949 7-04-99

    Адрес электронной почты

    nghk@nghk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Утеплитель и клей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    08.10.2019 08:00 GMT +308.10.2019 08:0008.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115307Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Утеплитель и клей

    Начальная цена

    730 508,48

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО г. Новый Уренгой строительная площадка ООО "НГХК" (718-й пикет Федеральной автодороги Сургут-Салехард)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата за поставленный товар с учетом транспортных расходов перечисляется на счет Поставщика в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами первичных документов. Срок поставки составляет 30 (тридцать) календарных дней с даты подписания Договора обеими сторонами.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром НГХК"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клей для теплоизоляции "K-FLEX К414" 2.6л"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 2"

    "Теплоизоляция K-Flex ST 19ММ"

    Кол-во: 180.000

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