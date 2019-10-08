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    Главная / Торги / Приобретение запасных частей на ДВС Cummins-метан

    Приобретение запасных частей на ДВС Cummins-метан

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.10.2019 07:0008.10.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115306Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    115306

    Наименование закупки

    Приобретение запасных частей на ДВС Cummins-метан

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.10.2019 09:03

    Документация процедуры

    Техническое_задание_на_КАММИНС.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОКОЛОННА № 1825"
    Все закупки и тендеры АО "АК № 1825"

    Юридический адрес

    460961, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЛЕСОЗАЩИТНАЯ, 20,

    Почтовый адрес

    460052, г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 20

    Контактный телефон

    +7 3532 34-32-50

    Факс

    +7 3532 34-32-51

    Адрес электронной почты

    main@ak1825.e4u.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Брехина Лидия Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение запасных частей на ДВС Cummins-метан

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    08.10.2019 07:00 GMT +308.10.2019 07:0008.10.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115306Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение запасных частей на ДВС Cummins-метан

    Начальная цена

    466 043,04

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, г. Оренбург ул. Лесозащитная, 20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата товара в течении 30 календарных дней с момента поставки товара, доставка товара за счет средств поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "АК № 1825"
    Все закупки и тендеры АО "АК № 1825"

    Адрес местонахождения

    460961, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЛЕСОЗАЩИТНАЯ, 20,

    460052, г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок цилиндров Cummins 4955412"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Болт выпускного коллектора 3944593 Cummins"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 3"

    "Болт колесный задний 5238 340-006 Мадара 130х60ММ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 4"

    "Болт колесный 340-006-5238/45104-2400076-90 Мадара"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Вал коленчатый в сборе 4934862, 3974538, 3974635, 4934861 Cummins"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Вентилятор с вязкостной муфтой Cummins 020005338 (21-500)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Запасная часть Виброизолятор клапанной крышки 4899239 Cummins"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 8"

    "Вкладыш коренной Cummins 18ШТ 072260"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Вкладыш шатунный Cummins верхние+нижние 5284536/5284537"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Вкладыш шатунный Cummins верхние 6+нижние 6 3969562"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Втулка шатуна Cummins 3901085"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Генератор Сummins 5253001/4934604"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Гильза цилиндра Cummins 3904166"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 14"

    "Датчик давления топлива 4937597/0 928 400 712 Cummins"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Электрооборудование Датчик давления топливный в рампе Сummins 3974092"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Датчик скорости КАМАЗ 2159.20102501"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Датчик температуры 4954905/4088751 Cummins"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 18"

    "Запасная часть Датчик частоты вращения 0 281 002 898 Камаз Германия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Клапан впускной двигателя 3940735F Cummins"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Клапан выпускной двигателя 3940734F Cummins"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 21"

    "Клапан электромагнитный Bosch дозирующий 0 330 001 046"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 22"

    "Клапан топливный редукционный Сummins 8980325449/0095420-0260"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 23"

    "Кольцо поршневое 4955641 Cummins"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 24"

    "Комплект прокладок двигателя С4955229 Cummins верхний"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 25"

    "Комплект прокладок двигателя С4955230 Cummins нижний"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 26"

    "Кран уровня пола КАМАЗ 45104-2925002-90"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 27"

    "Палец поршневый Cummins С3934047"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 28"

    "Стартер 4992135 КАМАЗ Cummins"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 29"

    "Реле стартера малое 4992135 Сummins"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 30"

    "Ремкомплект рулевого шарнира 66-3003056/57 ГАЗ, ПАЗ 2ШТ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 31"

    "Свеча зажигания 4955850/2882116/4955851 Сummins"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 32"

    "Теплообменник Cummins 3957543/3904320/3918292"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 33"

    "Форсунка топливная Cummins 4937065/0445120123"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 34"

    "Шатун Cummins 4943979"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 35"

    "Привод стартера бендикс Сummins 4992135"

    Кол-во: 1.000

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