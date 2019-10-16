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    Главная / Торги / Приобретение рециркуляторных установок

    Приобретение рециркуляторных установок

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.10.2019 07:0016.10.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115303Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    115303

    Наименование закупки

    Приобретение рециркуляторных установок

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.10.2019 08:21

    Документация процедуры

    Спецификация_1.xls

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Юридический адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    Почтовый адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Контактный телефон

    +7 8512 23-03-76

    Факс

    +7 8512 23-03-77

    Адрес электронной почты

    azhukov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жуков Андрей Петрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение рециркуляторных установок

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    16.10.2019 07:00 GMT +316.10.2019 07:0016.10.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115303Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение рециркуляторных установок

    Начальная цена

    47 500,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 354204 г.Сочи, Лазаревский район, ул. Сибирская, д.6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В течении 30 календарных дней с момента подписания первичных документов. В стоимость договора включена доставка до склада санатория.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Адрес местонахождения

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Адрес местонахождения

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Облучатель бактерицидный настенный КРОНТ Дезар-3 трехламповый 60ВТ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Облучатель бактерицидный рециркулятор Дезар-2 2ШТ 16ВТ 220В 35В·А 70М³/Ч 605х370х145ММ 4.5КГ"

    Кол-во: 1.000

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