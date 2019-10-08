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    Главная / Торги / Поставка изделий из антистатического полиуретана филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"

    Поставка изделий из антистатического полиуретана филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.10.2019 14:0008.10.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115302Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    115302

    Наименование закупки

    Поставка изделий из антистатического полиуретана филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.10.2019 14:49

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Юридический адрес

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    Почтовый адрес

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Контактный телефон

    +7 495 355-91-00

    Факс

    +7 495 355-91-12

    Адрес электронной почты

    zemcova@oeg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горобцова Диана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка изделий из антистатического полиуретана филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    08.10.2019 14:00 GMT +308.10.2019 14:0008.10.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115302Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка изделий из антистатического полиуретана филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"

    Начальная цена

    1 050 066,28

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саратовская область, г. Саратов, Сокурский тракт, 6 км, филиал "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течении 60 рабочих дней после получения Товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запчасть Манжета 1412.03.01.00.21 для магнитного дефектоскопа антистатический полиуретан Каменский завод Полимер Россия"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Запчасть Манжета 1412.03.01.00.01 для магнитного дефектоскопа антистатический полиуретан Каменский завод Полимер Россия"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Запчасть Колесо опоры 1412 для магнитного дефектоскопа антистатический полиуретан Каменский завод Полимер Россия"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 4"

    "Запчасть Ласта 1412.08.01.10.01 для магнитного дефектоскопа антистатический полиуретан Каменский завод Полимер Россия"

    Кол-во: 192.000

    "Позиция 5"

    "Запчасть Накладка 1412.08.01.10.03 для магнитного дефектоскопа антистатический полиуретан Каменский завод Полимер Россия"

    Кол-во: 192.000

    "Позиция 6"

    "Запчасть Ролик 1412.01.21.10.00 для магнитного дефектоскопа антистатический полиуретан Каменский завод Полимер Россия"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 7"

    "Запчасть Обечайка колеса одометра 1412 для магнитного дефектоскопа Каменский завод Полимер Россия"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 8"

    "Запчасть Отбойник ЮКЕД 1412.01.00.10.00 для комплектации магнитных дефектоскопов ООО "Каменский Завод "Полимер""

    Кол-во: 1.000

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