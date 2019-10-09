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    Главная / Торги / Поставка спецодежды для сотрудников ОАО "Томскгазпром"

    Поставка спецодежды для сотрудников ОАО "Томскгазпром"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.10.2019 20:0009.10.2019 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115295Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    115295

    Наименование закупки

    Поставка спецодежды для сотрудников ОАО "Томскгазпром"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.10.2019 08:08

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-28-67

    Факс

    +7 3822 61-22-20

    Адрес электронной почты

    menshikovjv@tomskgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Меньшиков Юрий Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка спецодежды для сотрудников ОАО "Томскгазпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.10.2019 20:00 GMT +309.10.2019 20:0009.10.2019 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115295Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спецодежды для сотрудников ОАО "Томскгазпром"

    Начальная цена

    321 680,88

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, г. Томск, ул. Причальная, д. 10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    отсрочка платежа, 30 календарных дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Костюм мужской Цезарь утепленный для сварщика"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 2"

    "Халат женский Эврика 65% полиэстер, 35% хлопок 170Г/М2 голубой"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 3"

    "Брюки женские Эврика ткань смесовая: 65% полиэстер, 35% хлопок голубой"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 4"

    "Куртка для защиты от химических воздействий PP33 "Тайвек" белая арт. 7.691"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Фартук защитный Кемикал для защиты от растворов кислот ПВХ К80,щ50"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 6"

    "Фартук защитный кислотовлагоустойчивый PVC-45G уплотненный винил"

    Кол-во: 5.000

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