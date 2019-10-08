Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка материалов и инструментов для травматологии

    Поставка материалов и инструментов для травматологии

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.10.2019 07:0008.10.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115286Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    115286

    Наименование закупки

    Поставка материалов и инструментов для травматологии

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.10.2019 07:55

    Документация процедуры

    Приложение_5_Перечень_позиции_Заказа..xlsx

    Приложение_4_Сведения_о_Заказе.xlsx

    Приложение_3_Акт_сверки.docx

    Приложение_2_ТОРГ_12.rtf

    Приложение_1_Спецификация....xlsx

    ПРОЕКТ_Договора_ЭТП.doc

    Техническое_задание.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Контактный телефон

    +7 34949 6-65-31

    Факс

    +7 34949 6-65-30

    Адрес электронной почты

    A.Stovba@ygd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Стовба Алексей Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка материалов и инструментов для травматологии

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    08.10.2019 07:00 GMT +308.10.2019 07:0008.10.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115286Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов и инструментов для травматологии

    Начальная цена

    483 998,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО, п. ЯмбургРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    а) «Оплата стоимости Продукции по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за датой получения Покупателем от Поставщика оригинала счета-фактуры.»(пункт включается в текст Договора, если Поставщик не является субъектом малого и среднего предпринимательства);б) «Оплата стоимости Продукции по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом в течение 30 календарных дней с даты подписания Покупателем товарной накладной формы № ТОРГ-12.»(пункт включается в текст Договора, если Поставщик является субъектом малого и среднего предпринимательства).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пластина для плечевой кости дистальная-медиальная Остеосинтез сплав титана 3х10ММ 104ММ 4 отверстия 127.810.004"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Пластина мини прямая Остеосинтез сплав титана 6х2.5х67ММ 10 отверстий 120.006.010"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Пластина для плечевой кости дистальная-латеральная правая Остеосинтез сплав титана 3х10ММ 4 отверстия 127.820.004"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Пластина для плечевой кости дистальная-латеральная левая Остеосинтез сплав титана 3х10ММ 4 отверстия 127.820.004"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Пластина широкая прямая Остеосинтез сплав титана 7.5х18х295ММ 14 отверстий 150.116.14"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Пластина широкая прямая Остеосинтез сплав титана 7.5х18х255ММ 12 отверстий 150.116.12"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Пластина широкая прямая Остеосинтез сплав титана 7.5х18х215ММ 10 отверстий 150.116-10"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Пластина узкая прямая Остеосинтез сплав титана 5х14х168ММ 8 отверстий 150.814.08"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Пластина узкая прямая метаэпифизарная Остеосинтез сплав титана 5х14х119ММ 8 отверстий 150.816.08"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Пластина узкая прямая метаэпифизарная Остеосинтез сплав титана 5х14х245ММ 15 отверстий 150.816.15"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Пластина узкая прямая Остеосинтез сплав титана 5х14х248ММ 12 отверстий 150.814.12"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Пластина узкая прямая Остеосинтез сплав титана 5х14х208ММ 10 отверстий 150.814.10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Пластина узкая прямая метаэпифизарная Остеосинтез сплав титана 5х14х155ММ 10 отверстий 150.816.10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Пластина для левой ноги медиальная (дистальная) Остеосинтез сплав титана 4х14х188ММ 7 отверстий 150.817.07"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Пластина для правой ноги медиальная (дистальная) Остеосинтез сплав титана 4х14х188ММ 7 отверстий 150.817.07"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Пластина для правой ноги медиальная (дистальная) Остеосинтез сплав титана 4х14х242ММ 10 отверстий 150.817.10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Пластина для левой ноги медиальная (дистальная) Остеосинтез сплав титана 4х14х242ММ 10 отверстий 150.817.10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Пластина малая прямая Остеосинтез сплав титана 4х11ММ 14 отверстий 135.915-14"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 19"

    "Пластина для шейки плеча Т-образная Остеосинтез сплав титана 3х13ММ 10 отверстий 135.813.10"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 20"

    "Пластина L-образная латеральная правая Остеосинтез сплав титана 3х12х115ММ 4 отверстия 135.312-П04"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 21"

    "Пластина локтевого отростка правая Остеосинтез сплав титана 3х10ММ 4 отверстия 135.350.004"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 22"

    "Пластина локтевого отростка левая Остеосинтез сплав титана 3х10ММ 4 отверстия 135.350.004"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 23"

    "Пластина реконструкционная Остеосинтез сплав титана 3х10ММ 16 отверстий 135.617.16"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 24"

    "Пластина крючковидная левая Остеосинтез сплав титана 3х10ММ 15х105ММ 6 отверстий 135.195.006"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 25"

    "Пластина крючковидная правая Остеосинтез сплав титана 3х10ММ 15х105ММ 6 отверстий 135.195.006"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 26"

    "Пластина Т-образная косая левая Остеосинтез сплав титана 2х8ММ 5 отверстий 124.022.005"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 27"

    "Пластина Т-образная косая правая Остеосинтез сплав титана 2х8ММ 5 отверстий 124.022.005"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 28"

    "Пластина пяточная реконструкционная левая Остеосинтез сплав титана 2х73ММ 135.974.14"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 29"

    "Пластина пяточная реконструкционная правая Остеосинтез сплав титана 2х73ММ 135.974.14"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 30"

    "Пластина 1/3 трубки Остеосинтез сплав титана 1.5х10ММ 12 отверстий 135.515.12"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 31"

    "Пластина для правой ноги опорная мыщелковая Остеосинтез сплав титана 7х18х240ММ 9 отверстий 150.318.09"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 32"

    "Пластина для левой ноги опорная мыщелковая Остеосинтез сплав титана 7х18х240ММ 9 отверстий 150.318.09"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 33"

    "Пластина для левой ноги опорная мыщелковая Остеосинтез сплав титана 7х18х300ММ 12 отверстий 150.318.12"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 34"

    "Пластина для правой ноги опорная мыщелковая Остеосинтез сплав титана 7х18х300ММ 12 отверстий 150.318.12"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 35"

    "Пластина для латерального мыщелка для правой ноги опорная Остеосинтез сплав титана 4.5х16х230ММ 9 отверстий 150.314.09"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 36"

    "Пластина для латерального мыщелка для левой ноги опорная Остеосинтез сплав титана 4.5х16х230ММ 9 отверстий 150.314.09"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 37"

    "Пластина для латерального мыщелка для левой ноги опорная Остеосинтез сплав титана 4.5х16х130ММ 4 отверстия 150.314.04"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 38"

    "Пластина для латерального мыщелка для правой ноги опорная Остеосинтез сплав титана 4.5х16х130ММ 4 отверстия 150.314.04"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 39"

    "Пластина Т-образная косая левая Остеосинтез сплав титана 2ММ 3 отверстия 121.026.03"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 40"

    "Пластина Т-образная косая правая Остеосинтез сплав титана 2ММ 3 отверстия 121.026.03"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 41"

    "Пластина L-образная реконструкционная мини правая Остеосинтез сплав титана 37ММ 120.011.007"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 42"

    "Пластина L-образная латеральная левая Остеосинтез сплав титана 3х12х115ММ 4 отверстия 135.312-Л04"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 43"

    "Пластина Y-образная реконструкционная Остеосинтез сплав титана 42ММ 8 отверстий 120.013.008"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 44"

    "Пластина Т-образная реконструкционная Остеосинтез сплав титана 37ММ 8 отверстий 120.017 008"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 45"

    "Пластина L-образная реконструкционная мини левая Остеосинтез сплав титана 37ММ 7 отверстий 120.011.007"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 46"

    "Пластина Y-образная реконструкционная Остеосинтез сплав титана 29ММ 6 отверстий 120.013.006"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 47"

    "Пластина реконструкционная мини Остеосинтез сплав титана 76ММ 12 отверстий 120.045.012"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 48"

    "Изгибатель пластин для моделирования стержней цилиндрических 5.5ММ 561.000.000 Остеосинтез"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 49"

    "Винт кортикальный Остеосинтез 18ММ 3.0ММ сплав титана 020.018"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 50"

    "Винт кортикальный Остеосинтез 14ММ 3.0ММ сплав титана 020.014"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 51"

    "Винт кортикальный Остеосинтез с конической резьбой 5ММ 24ММ 6.5ММ сплав титана 050.024"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 52"

    "Винт кортикальный Остеосинтез с конической резьбой 5ММ 20ММ 6.5ММ сплав титана 050.020"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 53"

    "Винт губчатый Остеосинтез 5ММ 80ММ 6.5ММ сплав титана 050.080.100"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 54"

    "Винт губчатый Остеосинтез 5ММ 70ММ 6.5ММ сплав титана 050.070.100"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 55"

    "Винт губчатый Остеосинтез 5ММ 60ММ 6.5ММ сплав титана 050.060.100"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 56"

    "Винт губчатый Остеосинтез 5ММ 50ММ 6.5ММ сплав титана 050.050.100"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 57"

    "Винт кортикальный Остеосинтез 5ММ 80ММ 6.5ММ сплав титана 050.080"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 58"

    "Винт кортикальный Остеосинтез 5ММ 74ММ 6.5ММ сплав титана 050.074"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 59"

    "Винт кортикальный Остеосинтез 5ММ 70ММ 6.5ММ сплав титана 050.070"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 60"

    "Винт кортикальный Остеосинтез 5ММ 68ММ 6.5ММ сплав титана 050.068"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 61"

    "Винт кортикальный Остеосинтез 5ММ 64ММ 6.5ММ сплав титана 050.064"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 62"

    "Винт кортикальный Остеосинтез 5ММ 60ММ 6.5ММ сплав титана 050.060"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 63"

    "Винт кортикальный Остеосинтез 5ММ 58ММ 6.5ММ сплав титана 050.058"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 64"

    "Винт кортикальный Остеосинтез 5ММ 54ММ 6.5ММ сплав титана 050.054"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 65"

    "Винт кортикальный Остеосинтез 5ММ 50ММ 6.5ММ сплав титана 050.050"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 66"

    "Винт кортикальный Остеосинтез 5ММ 48ММ 6.5ММ сплав титана 050.048"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 67"

    "Винт кортикальный Остеосинтез 5ММ 44ММ 6.5ММ сплав титана 050.044"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 68"

    "Винт кортикальный Остеосинтез 5ММ 40ММ 6.5ММ сплав титана 050.040"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 69"

    "Винт кортикальный Остеосинтез 5ММ 36ММ 6.5ММ сплав титана 050.036"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 70"

    "Винт кортикальный Остеосинтез 5ММ 32ММ 6.5ММ сплав титана 050.032"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 71"

    "Винт кортикальный Остеосинтез 5ММ 28ММ 6.5ММ сплав титана 050.028"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 72"

    "Направитель сверла сплав титана 4.5ММ при установке пластины ЛТМ 150.045 Остеосинтез"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 73"

    "Штанга несущая нержавеющая сталь 4х200ММ 740.200 Остеосинтез"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 74"

    "Винт кортикальный Остеосинтез с конической резьбой 3.5ММ 60ММ 5.0ММ сплав титана 035.060-к"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 75"

    "Винт кортикальный Остеосинтез с конической резьбой 3.5ММ 52ММ 5.0ММ сплав титана 035.052-к"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 76"

    "Винт кортикальный Остеосинтез с конической резьбой 3.5ММ 48ММ 5.0ММ сплав титана 035.048-к"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 77"

    "Винт кортикальный Остеосинтез с конической резьбой 3.5ММ 42ММ 5.0ММ сплав титана 035.042-к"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 78"

    "Винт губчатый Остеосинтез с конической резьбой 3.5ММ 40ММ 5.0ММ сплав титана 035.040.100"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 79"

    "Винт кортикальный Остеосинтез с конической резьбой 3.5ММ 38ММ 5.0ММ сплав титана 035.038-к"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 80"

    "Винт кортикальный Остеосинтез с конической резьбой 3.5ММ 32ММ 5.0ММ сплав титана 035.032-к"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 81"

    "Винт кортикальный Остеосинтез с конической резьбой 3.5ММ 28ММ 5.0ММ сплав титана 035.028-к"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 82"

    "Винт кортикальный Остеосинтез с конической резьбой 3.5ММ 24ММ 5.0ММ сплав титана 035.024-к"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 83"

    "Винт кортикальный Остеосинтез с конической резьбой 3.5ММ 20ММ 5.0ММ сплав титана 035.020-к"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 84"

    "Винт губчатый Остеосинтез с конической резьбой 3.5ММ 20ММ 5.0ММ сплав титана 035.020.100"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 85"

    "Винт кортикальный Остеосинтез с конической резьбой 3.5ММ 16ММ 5.0ММ сплав титана 035.016-к"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 86"

    "Винт кортикальный Остеосинтез с конической резьбой 3.5ММ 14ММ 5.0ММ сплав титана 035.014-к"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 87"

    "Винт кортикальный Остеосинтез с конической резьбой 3.5ММ 12ММ 5.0ММ сплав титана 035.012-к"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 88"

    "Направитель сверла сплав титана 3.0ММ при установке пластины ЛТМ 135.030 Остеосинтез"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 89"

    "Винт кортикальный Остеосинтез с конической резьбой 2.7ММ 30ММ 5.0ММ сплав титана 027.030-к"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 90"

    "Винт кортикальный Остеосинтез с конической резьбой 2.7ММ 26ММ 5.0ММ сплав титана 027.026-к"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 91"

    "Винт кортикальный Остеосинтез с конической резьбой 2.7ММ 20ММ 5.0ММ сплав титана 027.020-к"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 92"

    "Винт кортикальный Остеосинтез с конической резьбой 2.7ММ 16ММ 5.0ММ сплав титана 027.016-к"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 93"

    "Винт кортикальный Остеосинтез с конической резьбой 2.7ММ 12ММ 5.0ММ сплав титана 027.012-к"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 94"

    "Направитель сверла сплав титана 1.8ММ при установке пластины ЛТМ 120.020 Остеосинтез"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 95"

    "Штанга несущая нержавеющая сталь 11х400ММ 701.40 Остеосинтез"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 96"

    "Штанга несущая нержавеющая сталь 11х300ММ 701.30 Остеосинтез"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 97"

    "Штанга несущая нержавеющая сталь 4х200ММ 701.15 Остеосинтез"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 98"

    "Направитель для сверл сплав титана 2ММ 135.020 Остеосинтез"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 99"

    "Проволока сплав титана 1ММх15М Остеосинтез"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 100"

    "Винт кортикальный Остеосинтез 2ММ 8ММ 3.0ММ сплав титана 020.008"

    Кол-во: 10.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Ценовой запрос № 260343
    Поставка лекарственных средств для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Москва"
    Поставка лекарственных средств для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Москва"
    260343
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 17:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить