Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата поставленного по спецификации товара осуществляется Покупателем на 30-й календарный день, начиная с даты, следующей за датой приемки всего товара. Доставка Транспортом Поставщика на склад Покупателя по адресу: г. Томск, ул. Причальная, 10. Все расходы по доставке товара до Покупателя включены в цену поставляемого товара.