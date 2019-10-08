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    Главная / Торги / Поставка канцелярских товаров (УСЛ 117)

    Поставка канцелярских товаров (УСЛ 117)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.10.2019 13:0008.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115277Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    115277

    Наименование закупки

    Поставка канцелярских товаров (УСЛ 117)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.10.2019 07:01

    Документация процедуры

    _Проект_без_суммы.docx

    Задание_на_поставку_КИМ_(доставка_поставщиком).xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответсвенностью "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Юридический адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Почтовый адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Контактный телефон

    +7 347 237-28-16

    Факс

    +7 347 237-28-16

    Адрес электронной почты

    sromanenko@ufa-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Романенко Сергей Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка канцелярских товаров (УСЛ 117)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    08.10.2019 13:00 GMT +308.10.2019 13:0008.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115277Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канцелярских товаров (УСЛ 117)

    Начальная цена

    330 516,06

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Башкортостан Республика, Российская Федерация, 450519, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с. Миловка (проезд через с. Дмитриевка). Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    1.Расчеты за товар осуществляются в течение 30 (тридцати) для СМСП и 60 (шестидесяти) не для СМСП календарных дней с момента подписания Покупателем товарно-транспортных накладных и сопроводительных документов на товар в соответствии с п. 4.9 настоящего договора. Поставщик в течение 5 (пяти) дней с момента подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 (Приложение № 2) направляет Покупателю счет-фактуру. 2.Доставка и разгрузка за счет поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Адрес местонахождения

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Адрес местонахождения

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бумага для копировально-множительной техники Xerox Colotech Plus SR А3 90Г/М² 170ПРОЦ 500ЛИСТ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Бумага для копировально-множительной техники Xerox Colotech Plus SR А3 200Г/М² 170ПРОЦ 250ЛИСТ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 3"

    "Ежедневник датированный Portobello Birmingham 5463 искусственная кожа 145х205ММ А5 с логотипом ГТУ L1965001-031"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 4"

    "Ежедневник датированный Hatber Vivella Velvet искусственная кожа синий А5 176ЛИСТ с логитипом ГТУ"

    Кол-во: 190.000

    "Позиция 5"

    "Ежедневник датированный Berlingo Sarif Classic искусственная кожа синий А5 с логотипом"

    Кол-во: 720.000

    "Позиция 6"

    "Планинг датированный Avanzo Daziaro Birmingham искусственная кожа пружина синий 298х140ММ 128СТР L1579401-030"

    Кол-во: 15.000

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