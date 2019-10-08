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Наименование закупки
Приобретение неисключительных прав использования программных продуктов ТСНБ ТЕР-2001, ФСНБ-2001 для нужд Администрации и филиалов ООО "Газпромтранс" в 2019-2020гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
03.10.2019 09:52
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 499 580-19-84
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
kom@gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Колобанова Ольга Михайловна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение неисключительных прав использования программных продуктов ТСНБ ТЕР-2001, ФСНБ-2001 для нужд Администрации и филиалов ООО "Газпромтранс" в 2019-2020гг.
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
08.10.2019 09:00 GMT +308.10.2019 09:0008.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115265Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение неисключительных прав использования программных продуктов ТСНБ ТЕР-2001, ФСНБ-2001 для нужд Администрации и филиалов ООО "Газпромтранс" в 2019-2020гг.
Начальная цена
279 356,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, п. Газопровод, д. 101Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата по факту предоставления программных продуктов в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Газпромтранс
Все закупки и тендеры Газпромтранс
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Кол-во: 9.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 3.000
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