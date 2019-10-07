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    Главная / Торги / 101-19 Стрижов Поставка календарей

    101-19 Стрижов Поставка календарей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.10.2019 01:0007.10.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115257Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    115257

    Наименование закупки

    101-19 Стрижов Поставка календарей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 16:55

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Контактный телефон

    +7 812 455-14-54

    Факс

    +7 812 609-62-99

    Адрес электронной почты

    safaev@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафаев Тимур Октамджонович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Мурманская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    101-19 Стрижов Поставка календарей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.10.2019 01:00 GMT +307.10.2019 01:0007.10.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115257Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    101-19 Стрижов Поставка календарей

    Начальная цена

    1 599,96

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Мурманская область, Инд 183025 г. Мурманск ул. Траловая 2 тел 89113057685, 89212751463 89110614432Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Предоплата 100%, доставка до адреса получателя учитывается в стоимости товара. Обязательное предоставление информации, о производителе товара. Предоставление данных на товар из каталога изготовителя. До отгрузки, ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ согласование с ЗАКАЗЧИКОМ форм, сертификатов, паспортов, копий отгрузочных документов на поставляемую продукцию в т.ч. адрес доставки в формате Еxcеl .

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Календарь настенный трехблочный на 3х гребнях Прогресс Принт виды города Мурманск 2019 год 300х775ММ"

    Кол-во: 12.000

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