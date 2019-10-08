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    Главная / Торги / Поставка измерительных приборов и материалов

    Поставка измерительных приборов и материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.10.2019 09:0008.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115247Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    115247

    Наименование закупки

    Поставка измерительных приборов и материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.10.2019 08:38

    Документация процедуры

    Спецификация_и_ТЗ.rar

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной отвественностью "Газпром трансгаз Самара"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Юридический адрес

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Почтовый адрес

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Контактный телефон

    +7 846 212-38-10

    Факс

    +7 846 212-38-47

    Адрес электронной почты

    oppkz@samaratransgaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Долгова Марина Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка измерительных приборов и материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    08.10.2019 09:00 GMT +308.10.2019 09:0008.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115247Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка измерительных приборов и материалов

    Начальная цена

    447 256,83

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Самарская область, 446214, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Химиков, д. 4, строение 2.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия оплаты: в течение 60 дней с момента поставки ( в случае если поставщик является СМСП в течение 30 дней с момента поставки)Условия доставки: автотранспорт Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Самара"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Адрес местонахождения

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Батарейка щелочная Фотон 6LR61 9В 1ШТ блистер"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 2"

    "Аксессуар Набор сварщика НТЦ Эксперт ВИК Базовый 370х260х50 для визуально-измерительного контроля ntc-000001"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 3"

    "Батарейка щелочная Зубр Ультра-Плюс ААА 1.5В Россия"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 4"

    "Батарейка щелочная Зубр Ультра-Плюс АА 1.5В Россия"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 5"

    "ЗИП к толщиномеру Константа К6TFT преобразователь ДА2"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "ЗИП к толщиномеру МТ-2007 преобразователь МТ20-20"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Пирометр С-20.1 0-20ММ ООО "Техно-АС""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Адгезиметр Константа УШ-1 -18...+500ГРАД ЦЕЛЬС 9В"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Нож-адгезиметр многолезвийный КН2"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 10"

    "Прибор оценки огнезащитных покрытий ПМП-1 длина 50...60 ширина 25...35 толщина 1.5...2.5 для оценки огнезащитных свойств древесины +10...+30ГРАД ЦЕЛЬС ГОСТ 53292-2009"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Прибор контрольно-измерительный многофункциональный ТКА-ПКМ 52 -30...+60 °С"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Прибор контрольно-измерительный Линейка оптической плоскости 0.25-3.5е.о.п. ТУ 26.51.53-038-93074793-2016 ООО "Литас""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Детектор микроотверстий Novotest ЭД-3Д 9, 67.5, 90В 0-500МКМ 120х60х25ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Эндоскоп гибкий технический МЕГЕОН 33270 320х240 точек 8.2 7.6х5000ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Прибор контрольно-измерительный Измеритель точки росы ТЕМП-3.2 0...100% ООО "НПП "Интерприбор""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Образец шероховатости поверхностей ООО "НТЦ Эксперт" Ra: 0.1-12.5МКМ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 17"

    "Метр складной АО "Стиз" 1000ММ металл"

    Кол-во: 1.000

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