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    Главная / Торги / 099 Поставка блоков дверных для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    099 Поставка блоков дверных для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.10.2019 08:0007.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115245Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    115245

    Наименование закупки

    099 Поставка блоков дверных для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 16:00

    Документация процедуры

    Проект_договора_согласованный_(1099900_v1).PDF

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Волгоград"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Юридический адрес

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Почтовый адрес

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Контактный телефон

    +7 8442 96-02-43

    Факс

    +7 8442 96-02-43

    Адрес электронной почты

    t.balashova@vlg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Балашова Татьяна Геннадиевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    099 Поставка блоков дверных для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.10.2019 08:00 GMT +307.10.2019 08:0007.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115245Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    099 Поставка блоков дверных для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Начальная цена

    262 350,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Волгоградская область, В соответствии с проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в соотвестствии с проектом договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Адрес местонахождения

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок дверной противопожарный утепленный ДСН 2060х890 Л сталь 2060х860ММ серый RAL 7004 левое открывание ГОСТ 31173-2016 ООО Союзмаш-С Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Блок дверной противопожарный утепленный ДСН 2060х890 П сталь 2060х860ММ серый RAL 7004 правое открывание ГОСТ 31173-2016 ООО Союзмаш-С Россия"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Блок дверной противопожарный утепленный ДСН 2060х1400 Дв сталь 2060х1400ММ серый RAL 7004 правое открывание ГОСТ 31173-2016 ООО Союзмаш-С Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Блок дверной противопожарный утепленный ДСН 2000х1450 Дв сталь 2000х1450ММ серый RAL 7004 правое открывание ГОСТ 31173-2016 ООО Союзмаш-С Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Блок дверной ДПвхВн 2100х950 П ПВХ профиль Artec 60 Evolution орех 2100х950ММ трехстворчатый правое открывание ООО Союзмаш-С ГОСТ 30970-2014 Россия"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Блок дверной ДПвхВн 2100х800 П ПВХ профиль Artec 60 Evolution орех 2100х800ММ трехстворчатый правое открывание ООО Союзмаш-С ГОСТ 30970-2014 Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Блок дверной ДПвхВн 1800х600 Л ПВХ профиль Artec 60 Evolution белый 1800х600ММ трехстворчатый левое открывание ООО Союзмаш-С ГОСТ 30970-2014 Россия"

    Кол-во: 1.000

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