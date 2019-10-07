Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка тонеров и картриджей для МФУ

    Поставка тонеров и картриджей для МФУ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.10.2019 00:0007.10.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115244Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    115244

    Наименование закупки

    Поставка тонеров и картриджей для МФУ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 16:07

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"

    Юридический адрес

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,

    Почтовый адрес

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13

    Контактный телефон

    +7 8722 51-93-43

    Факс

    +7 8722 51-99-54

    Адрес электронной почты

    gaz@dgp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Эмирбеков Гюль-Магомед Алимирзоевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Дагестан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка тонеров и картриджей для МФУ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.10.2019 00:00 GMT +307.10.2019 00:0007.10.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115244Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка тонеров и картриджей для МФУ

    Начальная цена

    387 317,92

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Дагестан Республика, ООО «Газпром трансгаз Махачкала»Адрес: 367030, РФ, РД г. Махачкала,туп. Хаджи Булача 3-й, 13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленного Товара осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре в течении 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами товарной накладной ТОРГ-12 при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"

    Адрес местонахождения

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Картридж HP 72 C9370A черный 130СМ3;^МЛ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Картридж HP 72 C9371A голубой 130СМ3;^МЛ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Картридж HP 72 C9372A пурпурный 130СМ3;^МЛ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Картридж HP 72 C9373A желтый 130СМ3;^МЛ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Картридж HP 72 C9374A серый 130СМ3;^МЛ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Картридж HP 504A CE250A черный 5000 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Картридж EasyPrint LS-203E черный 10000 страниц"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 8"

    "Тонер-туба NV Print C-EXV12 для Canon C-EXV12 3035/3045/3530/3570/4570 24000 страниц черный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Картридж Cactus CS-EXV18 черный 8400 страниц"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 10"

    "Барабан для вычислительной техники NVP NV-CEXV18DU 26900 страниц"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 11"

    "Картридж SuperFine C-EXV14 черный 8300 страниц"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 12"

    "Картридж Hi-Black HB-C4129X черный 10000 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Картридж Hi-Black HB-Q6511X черный 12000 страниц"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Картридж Hi-Black HB-C8543X черный 30000 страниц"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 15"

    "Картридж Sharp AR152 черный 8000 страниц"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 16"

    "Картридж Canon BC-02 черный 500 страниц"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 17"

    "Запасная часть для оргтехники Лезвие магнитного вала дозирующее HP HP23DBLADE-10 для HP LJ 2300/2400/P3005/3015/M3027/3035 10ШТ/УПАК"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 18"

    "Запасная часть для оргтехники Ракель магнитного вала HP для HP 3015"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 19"

    "Ролик заряда для HP LaserJet 5000, 5200, M5025, 8100, 9000, M712 (C4129X, Q7516A, Q7570A, C4182X, C8543X, CF214A) PCR"

    Кол-во: 46.000

    "Позиция 20"

    "Вал магнитный (оболочка) в сборе HP 2400/2410/2420/2430/P3005"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 21"

    "Драм-картридж Panasonic KX-FAD89A7 10000ЛИСТ черный"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 22"

    "Драм-картридж Panasonic KX-FAD84A7 10000ЛИСТ черный"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 23"

    "Печь в сборе RG5-5751/RG5-5696/C8519-69027 для HP Laser Jet 9040"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 24"

    "Запасная часть для оргтехники Лезвие магнитного вала дозирующее Doctor Blade 7279m3 для HP LJ P1005/P1006/ P1505/ P1102/ P1560/ P1606dn"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 25"

    "Картридж Roland ECO-Solvent ESL3-4BK черный 440СМ3;^МЛ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 26"

    "Картридж Roland ECO-Solvent ESL3-4MG пурпурный 440СМ3;^МЛ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 27"

    "Картридж Roland ECO-Solvent ESL3-4YE желтый 400СМ3;^МЛ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 28"

    "Тонер Hi-Black черный канистра 345Г"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 29"

    "Тонер Hi-Black желтый канистра 500Г"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 30"

    "Тонер Static Control желтый флакон 1000Г"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 31"

    "Тонер Hi-Black голубой канистра 500Г"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 32"

    "Тонер Static Control пурпурный флакон 1000Г"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 33"

    "Тонер Hi-Black желтый канистра 345Г"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 34"

    "Тонер Static Control черный флакон 1000Г"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 35"

    "Тонер Hi-Black голубой канистра 345Г"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 36"

    "Тонер Булат C-EXV16/17 пурпурный банка 500Г"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 37"

    "Тонер Hi-Black черный канистра 500Г"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 38"

    "Тонер Static Control голубой флакон 1000Г"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 39"

    "Тонер Булат C-EXV16/17 черный банка 500Г"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 40"

    "Тонер Булат C-EXV16/17 желтый банка 500Г"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 41"

    "Тонер Булат C-EXV16/17 голубой банка 500Г"

    Кол-во: 3.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "ГАЗПРОМ ГНП ПРОДАЖИ"
    Ценовой запрос № 264231
    Поставка оборудования (оргтехника), расходные материалы (картриджи) и материалы для ремонта оргтехники (участниками закупки могут быть только субъекты МСП).
    Поставка оборудования (оргтехника), расходные материалы (картриджи) и материалы для ремонта...
    264231
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    614 427
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург Город
    ООО "Газпром комплектация"
    Ценовой запрос № 262917
    Расходные материалы МФУ (Картридж Cactus CS-CF280X-MPS)
    Расходные материалы МФУ (Картридж Cactus CS-CF280X-MPS)
    262917
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 00:00(GMT+03:00)
    33 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург Город
    Газпромтранс
    Ценовой запрос № 263395
    Поставка расходных материалов к вычислительной технике для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" в 2022г.
    Поставка расходных материалов к вычислительной технике для нужд Оренбургского филиала ООО...
    263395
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Газпромтранс
    Ценовой запрос № 263402
    Поставка расходных материалов к оргтехнике для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" в 2022г.
    Поставка расходных материалов к оргтехнике для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" в...
    263402
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 13:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    "Северо-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"
    Ценовой запрос № 262544
    2022 Поставка картриджей
    2022 Поставка картриджей
    262544
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    УСЗН АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г.Н.НОВГОРОДА
    Ценовой запрос № 262796
    Расходные материалы к офисной технике
    Расходные материалы к офисной технике
    262796
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 00:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 76705
    Картриджи Canon Сатурн #IT
    Картриджи Canon Сатурн #IT
    76705
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    22.11.2018 01:00(GMT+03:00)
    47 758
    Лоты:
    1
    Регион:
    Приморский край
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 76707
    Картриджи Canon АУП КФ #IT
    Картриджи Canon АУП КФ #IT
    76707
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    22.11.2018 01:00(GMT+03:00)
    88 098
    Лоты:
    1
    Регион:
    Калининградская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить