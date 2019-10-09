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    Главная / Торги / Поставка инструмента для автомобиля MERSEDES-BENZ

    Поставка инструмента для автомобиля MERSEDES-BENZ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.10.2019 10:0009.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115239Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    115239

    Наименование закупки

    Поставка инструмента для автомобиля MERSEDES-BENZ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.10.2019 11:22

    Документация процедуры

    Типовая_форма_договора.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром мобильные компрессорные станции»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром МКС»

    Юридический адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корп. 4, лит. Д, офис D8045

    Почтовый адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корп. 4, лит. Д, офис D8045

    Контактный телефон

    +7 812 455-19-39 доб. 2005

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki@mobcs.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка инструмента для автомобиля MERSEDES-BENZ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.10.2019 10:00 GMT +309.10.2019 10:0009.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115239Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка инструмента для автомобиля MERSEDES-BENZ

    Начальная цена

    82 050,58

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, 196158 г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 40, корпус 4, литер Д, помещение D 8045Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в соответствии с условиями договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром МКС»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром МКС»

    Адрес местонахождения

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корп. 4, лит. Д, офис D8045

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автошина для легковых автомобилей Nokian Nordman 225/70 R15 С 112 R зимняя шипованная"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 2"

    "Трос буксировочный ATR-P-5 VIP 5М 5 55ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Упор противооткатный Rock Force RF-TRF3301 130х65х80 резина"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Ремкомплект шин Done Deal 3301 инструмент с витым наконечником и игольчатым отверстием, клей-активатор, полоски сырой резины"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Компрессор Berkut R20 12В 30А 14атм(кг/см2) 60МИН 72л/мин от-30 до+80ГРАД ЦЕЛЬС 69дБ 7.5М 2.4М 40А 286x102x178ММ 5.2КГ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Набор комбинированных ключей Дело Техники ДТ/10 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22ММ 12ШТ в тетроновой сумке 511122"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Набор отверток с магнитным наконечником Gigant GSS6 6 предметов Cr-V"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Знак дорожный AV-061613 Аварийной остановки 485х140х30ММ металл AUTOVIRAZH"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Жилет сигнальный светоотражающий Сибртех 100% ПЭ желтый XL"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 10"

    "Лопата штыковая Fiskars Solid сталь 1160х195ММ 1.9КГ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Топор колун Fiskars X11-S сталь 491ММ 1130Г 1015640"

    Кол-во: 2.000

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