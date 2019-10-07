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    Главная / Торги / Поставка запасных частей к автобусам марки ЛиАЗ

    Поставка запасных частей к автобусам марки ЛиАЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.10.2019 09:0007.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115225Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    115225

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей к автобусам марки ЛиАЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 14:36

    Документация процедуры

    Спецификация_и_техническое_задание.rar

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной отвественностью "Газпром трансгаз Самара"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Юридический адрес

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Почтовый адрес

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Контактный телефон

    +7 846 212-38-10

    Факс

    +7 846 212-38-47

    Адрес электронной почты

    oppkz@samaratransgaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Долгова Марина Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей к автобусам марки ЛиАЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.10.2019 09:00 GMT +307.10.2019 09:0007.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115225Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей к автобусам марки ЛиАЗ

    Начальная цена

    702 767,73

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Самарская область, 443017 Самарская область, г. Самара, ул. Ракитная, д. 4, УТТиСТ ООО "Газпром трансгаз Самара"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия оплаты: в течение 60 дней с момента поставки ( в случае если поставщик является СМСП в течение 30 дней с момента поставки)Условия доставки: автотранспорт Поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Самара"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Адрес местонахождения

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Гильза цилиндра Cummins ISLe 3948095"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 2"

    "Вкладыш шатунный КАМАЗ, КрАЗ 3950661"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 3"

    "Комплект прокладок двигателя 4025271/3800558 двигателя Cummins (полный)"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 4"

    "Запасная часть Подшипниковый узел 525.30-1309050-01 ЛиАЗ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Поршень двигателя в сборе ЛИАЗ 4089346"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 6"

    "Рукав соединительный расширительного бачка 10х17.5 5256-1311088 ЛИАЗ-5256"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 7"

    "Свеча зажигания 4937472 Cummins"

    Кол-во: 72.000

    "Позиция 8"

    "Запасная часть Датчик турбины 4921503 Cummins"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Деталь автобусов РК разжимного механизма Лиаз-52563 5256-3501110"

    Кол-во: 8.000

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