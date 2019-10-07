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    Главная / Торги / Поставка запасных частей для проведения технического обслуживания строительно-дорожной техники марки Комацу

    Поставка запасных частей для проведения технического обслуживания строительно-дорожной техники марки Комацу

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.10.2019 09:0007.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115211Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    115211

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для проведения технического обслуживания строительно-дорожной техники марки Комацу

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 14:10

    Документация процедуры

    Спецификация_и_техническое_задание.rar

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной отвественностью "Газпром трансгаз Самара"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Юридический адрес

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Почтовый адрес

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Контактный телефон

    +7 846 212-38-10

    Факс

    +7 846 212-38-47

    Адрес электронной почты

    oppkz@samaratransgaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Долгова Марина Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей для проведения технического обслуживания строительно-дорожной техники марки Комацу

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.10.2019 09:00 GMT +307.10.2019 09:0007.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 115211Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для проведения технического обслуживания строительно-дорожной техники марки Комацу

    Начальная цена

    657 563,84

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Самарская область, 443017 Самарская область, г. Самара, ул. Ракитная, д. 4, УТТиСТ ООО "Газпром трансгаз Самара"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия оплаты: в течение 60 дней с момента поставки ( в случае если поставщик является СМСП в течение 30 дней с момента поставки)Условия доставки: автотранспорт Поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Самара"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Адрес местонахождения

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запасная часть Фильтр масляный ДВС Komatsu"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Фильтр воздушный 600-185-5100 Komatsu"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 3"

    "Запасная часть Фильтp гидpобака 07063-01142 Komatsu"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Запасная часть Фильтр топливный в сборе YM129901-55850 Komatsu"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Запчасть Фильтр трансмиссии D65PX-16 14x-49-61410"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 6"

    "Запчасть Фильтр гидравлической системы D65PX-16 14x-60-31150"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 7"

    "Запасная часть Фильтр сетчатый 175-49-11222 Shantui SD22, SD23, SD32"

    Кол-во: 19.000

    "Позиция 8"

    "Запасная часть Фильтрующая кассета фильтра гидравлической жидкости 175-49-11580 D355A-3X, D85A-21, D85A-21A, D85A-18"

    Кол-во: 21.000

    "Позиция 9"

    "Запасная часть Фильтр масляный ГТР 195-13-13420 Komatsu"

    Кол-во: 19.000

    "Позиция 10"

    "Запасная часть Картридж масляный АКПП 3EB-15-41510 Komatsu"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Запасная часть Фильтр воздушный YM129062-12560 Komatsu"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Запасная часть Фильтр сапуна гидробака 421-60-35170 Komatsu"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 13"

    "Фильтр масляный Komatsu 600-211-1231"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 14"

    "Фильтр масляный Komatsu 600-211-1291"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 15"

    "Фильтр топливный 600-311-7152 Komatsu"

    Кол-во: 21.000

    "Позиция 16"

    "Фильтр топливный 600-311-8321 Komatsu"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 17"

    "Фильтр топливный 600-319-3610 Komatsu"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 18"

    "Фильтр топливный 600-319-3750 Komatsu"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 19"

    "Запасная часть Фильтр топливный 6110-70-6202"

    Кол-во: 8.000

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